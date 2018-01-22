今天行情一过3500点，并且下午多数股票还上涨，立马好多朋友就留言问我，是不是3500点之上要变天，原本不涨的股票，要开始涨了？还是继续和之前一样，引诱一天，后面继续不死不活？

对于这样问题，实际我看到的时候，不少朋友，以为看到指数创了新高，突破整数关之后，开始有点心活并且兴奋了。但实际上，心情可以兴奋，但操作还得有准备，大家可以先上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己去量化一下“机构库存”。然后根据“机构库存”的变化，不该动的就是别动。要早点处理的，也别留后患。否则即便上了3500，市值还是原地踏步。

加库存就别太忙

现在大家如果去量化，可以发现有些股票的“机构库存”最近确实就是在增加的。那机构库存增加的股票，说明机构行为正越来越积极。这样的股票哪怕折腾的比较力量，天天都送你差价，但最好还是别折腾。因为机构库存不断增加的股票，足以出现波段上涨。这种股去做短线进进出出看似个挺热闹，但一次出错就逃一只牛股，折腾短线完全没必要。

市场上涨的时候，炒股票没炒好，经常就是因为或是贪图小利，明明库存增加的股票，有波段大涨的机会，却去做短线，结果往往一卖就涨。自己手头的股票，就→ 点这里进“博尔系统” ，然后再去量化“机构库存”数据，当前的机构库存增加减少，直接关系到，你的股票能波段上涨。显然是有不少股票已经开始走出波段，接下来就是10%、20%、30%一路上去的收益累积。

有的白送，有的却是白搭

而与之相反，如果量化出来一点机构库存也没有，涨起来也是白搭。稍微市场一调整，立马就跳水下来，今天跌幅榜上靠前的股票，很多都是这种情况。当然这也很好理解，机构库存消失的股票，肯定最近没积极的机构行为，那上涨要么是游资，要么是散户一时热情来抄个股的底，但这种状态，一旦遭遇市场下跌，就撑不住了。搞不好后面人气一散，破位就接踵而来。

只要多炒过几年股的朋友都清楚，眼下的指数不代表多数个股，并且现在的个股太多，即便你赌对的市场，不一定买对了股票，所以就眼下猜过了3500怎么走，力气就花错了地方。猜个股怎么走，那绝对是高难度的。尤其是前几天如果没有准确预判过行情的变化，又凭什么说接下来能看的准。这方面大家自己→上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用， 或者直接点这里进入 ，自己量化“机构库存”之后，能清楚最近机构的动作，不能看清了他们的动作，就等于知道了股价的涨跌方向，但至少胜算肯定大大增加。







