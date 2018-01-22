早上冲3500点的时候，有差把一些朋友的鼻子给气歪了，因为当时跌多涨少，这种冲3500，就算冲过去了又有还说呢么意思？不过话音刚落，10点钟以后，很多股票就开始动手了，努力的向上反击，半数股票翻红。显然心急火燎的做判断是最近的炒股的一个误区，并且当前操作中的误区是不少的，下面我也仔细说说。

比如我发现，现在散户很喜欢给股票扣帽子，带上题材股的帽子自己都害怕，而扣上了蓝筹的帽子就觉得可以安心。总觉得有业绩、有前景，拿着都是没有问题的。但事实上，最近基金四季度报告全部出来，四季度重仓股就是来了个大换血，那些被减持、换出的股票哪怕也是蓝筹，但惨不忍睹。其实，大家这方面可以上手机应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，让后再去量化“机构库存”。眼下多看看机构在往什么方向动，比判定这个股票是不是蓝筹，有用的多。

下面两个股票，左边那个基金曾经的十大重仓股之一，这次季报披露，机构已经有所减仓。但量化一下午他，代表机构库存的橘色，早在之前就已经消失了。而消失的之后，哪怕这只股前景不错，业绩也不错，但跌的绝不算少。而右边那个正好相反，最近机构库存明显增加，股价明显较好。

所以说，当前的行情，关键不是这只股带着什么帽子，而是每到12月、1月的时候，就是基金、券商积极调仓的时候。不仅仅是蓝筹，题材股、成长股也会调仓，这个节奏得持续到春节。这段时间内，大家可以自己→ 点这里进“博尔系统”来量化清楚“机构库存” ，眼下量化，优势显而易见，因为个股震荡的非常多，等震荡完毕，方向选择，知道是好股都晚了。但“机构库存”出现往往股价还在折腾呢，提前预判的价值要高很多很多。

并且有些时候，直接观察到“机构库存”的变化，基本就等于看到了机构意图，比如就想下面图里的股票，之前多数股票震荡，它们也震荡，但震荡背后，“机构库存”是不断增加的。大家可以想象，股价不动，库存增加，机构显然就是在做上涨的准备。后面突然迸发式的涨上去，就是准备之后的张弓搭箭。