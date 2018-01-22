本周是直逼3500点了，但个股的表现大家都清楚，只能算是差强人意。但如果行情这么走下去，一批机构在震仓压价的股票会憋不住的，随时随地下周可能有大的井喷，希望大家手头的股票也在其中。什么是震仓压价，大家可以先上手机应用商店，下个“博尔系统”的手机版APP，再去看股票，震仓就很容易被发现。然后在看震仓压价的大井喷，自己就知道哪些接下来也有机会。

震仓压价下血本

由于当前行情严重的“二八”表现，所以总有人担心，涨的时候没轮上，万一一跌就又轮上了该怎么办？所以每每盘中一下跌，就有不少人心慌，于是就有些资金，非常坏，趁着盘中大盘下跌的时候，猛砸出长阴，并且砸盘也不仅仅一天，往往连续几天砸出很大的空间。但实际上真正做空主导的之间不超过两天。同时不像一般的大波动那样，带的之后迅速有大反弹，而是内着性子不涨，但主导交易的力量不骗人，下跌之后，力量转变为空头回补（蓝色）和做多主导（红色），股价没涨，显然是耐着性子，压着价格，利用在利用低价位和大波动来骗筹。同时，量化出有明显的“机构库存”存在，也是机构可以进行震仓压价的佐证。而一旦震仓压价完成，后面多数就是井喷，因为猛烈砸盘那是要下血本的。下面的股票，就是最近震仓压价后井喷股票的全过程。