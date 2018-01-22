本周扛的住 就有下血本的大井喷(2018-01-22 08:30:35)
本周是直逼3500点了，但个股的表现大家都清楚，只能算是差强人意。但如果行情这么走下去，一批机构在震仓压价的股票会憋不住的，随时随地下周可能有大的井喷，希望大家手头的股票也在其中。什么是震仓压价，大家可以先上手机应用商店，下个“博尔系统”的手机版APP，再去看股票，震仓就很容易被发现。然后在看震仓压价的大井喷，自己就知道哪些接下来也有机会。
震仓压价下血本
由于当前行情严重的“二八”表现，所以总有人担心，涨的时候没轮上，万一一跌就又轮上了该怎么办？所以每每盘中一下跌，就有不少人心慌，于是就有些资金，非常坏，趁着盘中大盘下跌的时候，猛砸出长阴，并且砸盘也不仅仅一天，往往连续几天砸出很大的空间。但实际上真正做空主导的之间不超过两天。同时不像一般的大波动那样，带的之后迅速有大反弹，而是内着性子不涨，但主导交易的力量不骗人，下跌之后，力量转变为空头回补（蓝色）和做多主导（红色），股价没涨，显然是耐着性子，压着价格，利用在利用低价位和大波动来骗筹。同时，量化出有明显的“机构库存”存在，也是机构可以进行震仓压价的佐证。而一旦震仓压价完成，后面多数就是井喷，因为猛烈砸盘那是要下血本的。下面的股票，就是最近震仓压价后井喷股票的全过程。
这样的股票也不止一个两个，之所以要和大家说，就是因为最近确实很多股票在震荡、横盘，其中就有不少上在相对的低位横盘，而在指数乱冲，个股等待的行情里，这种震仓后的压价确实有不少。包括大家手头的股票前几天有没有震仓，现在是不是在压价，这点大家可以→自己点这里进量化系统去量化清楚，如果调整中有震仓迹象，盘整中明显有做多却被压制上涨，那震仓压价之后，接下来井喷可能都不需要理由。
下血本的原因
之所以有些资金要下血本来震仓压价，一是因为去年机构在蓝筹里丰收，有实力来压价。二是去年赚多了，今年背负的目标更大，企图心也更大。但今年不可能就只在那几个反复炒作的蓝筹里折腾，所以需要耐心的做一下其他股票。于是更多的股票，也就自己在里面捣鼓做差价，积少成多。反正我所知道的机构，都在这么做。
生财有道，各有法门
这么做，做的狠了就是震仓压价，而一般即便做的不狠，就是利用股价的波动，反复做出空间，这种时候，做的会非常有章法，多数股票，就是做多上涨后出现获利回吐主导（黄色）于是股价就开始休息，进而做空主导（绿色）推动股价向下，直到空头回补主导，引发股价止跌，再次做多主导后，股价上升，新的循环又开始。而就是这样的反复循环，不到10%的波动，就能做出30%以上的空间。积少成多，在过段时间，那些坚持做的资金就自救成功了。
上面的图里的股票，大家应该也都看到了，可以说个个都是震荡，有涨有跌，一直拿着，这个月里就原地踏步，有的还要亏掉点。但回补力量主导的时候你参与，回吐力量主导的时候你撤退，小资金这么搞搞，就算遇到震荡下跌的股票，都能小有所成。这种是最现实的脱离困境的办法，大家也可以→上手机应用商店，下个“博尔系统”的手机版APP，→或者直接点这类进入系统，然后自己再去量化，只要量化出来手头股票主导交易了力量也是这样的有序出现，就说明你的股票，有实力资金在掌控着个股的震荡，这种机会不要错过。