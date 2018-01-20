前面一篇，说了行情接近3500点之后，股票会涨到不要命，跌到不要脸。结果还是有朋友给我留言，说这是不是夸张了点，不管怎么说，往3500涨，多少都得涨一点吧。而下周3500点的搏杀，会如何？我也不多说，大家就看看下面我了解到的一些机构投资者的看法吧。

看之前大家也可以→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，然后自己去量化机构库存，因为一些机构行为，拿机构库存的变化去评判，非常直观，下周做3500点的搏杀，一定用的到。只要再稍微有点运气，3200~3500的时候没赚到，上了3500真可以打个翻身仗。至少现在已经有很多机构投资者打翻身仗了。要不怎么说，会有涨到不要命呢？

涨到不要命，一条操作捷径

现在有些机构的朋友跟我说，他们就在使劲的拉股票，完全不怕。散户不进，他们继续拉，知道最后散户一定忍不住。当时我觉得奇怪，我说现在拉升都没人敢进高高在上的股票，再拉高肯定不会进的。但人家却说，继续拉高是不会进，但砸下来，第二轮继续还是拉那些股票，第三轮还是继续拉升他们，反复几轮下来，到第四、第五轮调整，全冲进去接盘了，就等后面在上去了。但那时候他们也好，还有些给一起做的机构也好，可能就同时不做。并且这招也不是异想天开，就去年搞次新股不败、搞高送转的时候就这么干的，一定会有人上钩，因为不上钩，似乎就没股票可以做，并且当时好像也就次新股能在短期内暴涨，并且成功率极高，似乎次次都不落空。

当时听了那朋友讲的，我大体知道了他们的套路，而这也是为什么要去量化机构库存的原因，因为一开始涨的时候，确实他们是货真价实的买，但之后一次次攻击就有真有假了，而真攻击显然是能够量化出机构库存的，但抓人的假攻击，机构库存会消失，两者差别巨大，后果更是惊人。上面两张图里的股票，左边那张，是他们成功操作的股票，大家如果买在机构库存不断上升的阶段，安全还能赚很多钱，但如果买在后面机构库存消失的时候，看到拐头做后面一个波段上涨，不少胳膊少腿，根本别想出来。

而右边那个股票是最近机构库存又不断增加的股票，同样这种时候参与进去有一把翻身的机会。所以说当前→ 点这里进“博尔系统” ，再去量化清楚“机构库存”的变化，也算是目前机构市的一条操作捷径。

跌到不要脸，总有人中招

至于跌到不要脸，也是逆着股民想法来的，按照很多人的想法，再怎么表现差，指数涨那么多，总得涨一下吧。等了大半年轮不上炒一波，现在总要炒一波吧。结果有的股票，确实就涨了，但涨之后还往下破位，在指数涨了300点之后，还会去往下破位，自己不碰上也就罢了，真轮到自己手头股票是这么个走法，谁都得骂做盘的不要脸。但问题如果看看下面股票，橘色的机构库存是否还在消失状态，一旦机构库存又消失了，机构市里一个量化不出机构积极行为的股票，是什么后果？还不就是往新低跑吗？

上面的股票就是这种情况，并且刚往3300奔的时候这种情况还不多，反倒是3400往3500奔的时候，这种情况更多了。只能说眼下的资金规模，1500只股票炒起来游刃有余，3600只股票，就一定顾此失彼，没那么多钱去覆盖，必然有跌的不要脸的品种。这方面也确实需要大家→到应用商店，下好“博尔系统”的手机版去认真鉴别， 或者直接点这里进入也行 ，因为这种股也不是一直跌，它会拐头骗人、套人，所以遭人骂。我们不能改变就这种局面，避开这样的股票一定是必须的。



