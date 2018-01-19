周五，这里总结一下本周。本周算是创新高的一周。并且这个新高，毫无疑问就是机构投资者推动的，实际上1月2日新年开盘之后，我自己拿博尔系统去量化，就发现之前消失的“机构库存”又出现了，并持续至今。当这点明确之后，什么大盘冲3500，我的股票是不是总算可以轮到涨了？现在再不涨，是不是就彻底没机会了？之类的问题就都不用问了。因为当前机构投资者推动了整个大盘，那个股上就更加清楚了，大家自己上应用商店，下好一个“博尔系统”的手机APP，自己就能去量化“机构库存”。

对于刚看我文章的朋友，这里再简单说一下，“机构库存”是抓取交易上积极机构行为后得到的，有明显的“机构库存”就说明最近这段时间机构投资者的交易行为积极。上面说的1月以来的行情是机构推动，大家以己度人，也能感觉出来，但感觉不能细分。而量化可以把交易行为分的更细，在最近这段时间刚刚出现机构库存不断增加的股票，含金量更高的。

生力军出现就看它

下面这些都是机构库存最近这段时间机构库存正在提升的股票，一旦涨起来，是越加速越快，短短的几天时间，就能让股价变样。一方面之前有过长期的调整，空间足够，另一方面，散户现在基本不怎么会动，机构真要发动行情，短期内，即便拉的很快，阻力也不会大的。

另外，也相信大家都清楚，当前的资金面支持不了机构投资者全面扫货，所以最近有机构库存不断提升的股票是珍贵的，这样的股票错过了就实在太可惜了。很多朋友之前就在熬，一直想熬到行情好了，自己的股票也会变好。但短期也不要太奢望集体变好，自己手头的股票前段时间萎靡，已经过去了，现在就算依旧是涨涨跌跌，可以先→ 点这里进“博尔系统 ”，来量化“机构库存”的变化。震荡的背后，如果机构库存在不断增加，那短期很有可能超过眼下如日中天的蓝筹。

最多的亏损出在此处

但同时，什么可以做，什么不能做，也一定要区分清楚，就眼下这种指数连涨的势头，显然是有人心痒，有人会暗示自己的股票怎么也会动一动，所以即便现在缺少机构库存的股票，其实也有上涨的，但前车之鉴的教训还是要多吸取，一个需要机构推动才能有戏的市场里，如果股票量化出来机构库处于消失状态，肯定不是一件好事，这种股票可以上涨，但搞不好没几天就突然拐头向下全跌掉。下面的股票都曾经发生过悲剧，大家少犯这种错。

可以说去年亏损的人，多数就亏在这总股票上。等着反弹，结果反弹没等到，等到的都是下跌，并且你还不敢走，怕一走跑在地板价上，后面立马上去了。实际在机构市里，要上去，看的就是，机构有没有参与其中，上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，→ 或者直接点这里进入 ，量化清楚“机构库存”就问题不大，“机构库存”在增加相对就安心很多，“机构库存”消失了，各种险象环生还会出现。







