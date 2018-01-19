连创新高，直逼3500，目前距离春节也不到1个月了。国内资金的结账，往往两个高峰，一个是公历新年，12月30日的影响力越来越大，但无论怎么说，农历春节这个年关，总是往来结算最高峰的时候，并且年年结算都是提前1个月就进行了。不过今年有点特殊，我了解下来，好几个同行的朋友此刻并没有离场，反而还在往里面投钱，所以前面我特地问了一下他们，究竟是怎么个回事？

不同的1月，强大的磁石

结果人家就和我说，今天和往往有很大不同，今年5月以来就是只涨指数不涨个股，大面积的股票实际没涨，但指数上涨让市场的水准提升则是不争的事实。于是指数就成了一块磁石，对个股会有强大的吸引。这种吸引力，即便他们能抗拒，金主们也抗拒不了，在那些大资金看来，之前指数的上涨没有给更多的股票带来机会，但同样写下来指数的下跌，也基本不会带来多大风险。最终，或许到在2019年回头看股票，就是多数股票炒一遍。所以新的一年，虽然1月的上半月还是上演的“漂亮50”与“悲剧3000”的剧情。但接下来，不仅仅是已经显露出强势的股票，其他在低位的、中位的股票，也会有所表现。要把握的话，可以上应用商店，下好“博尔系统”的手机应用，自己来量化“机构库存”的情况，这对于判断大资金下一步行动很有帮助。

有点大家需要清楚，当一批机构资金进仓，大家不要想当然的认为股价就会直接上涨，直接上涨现在基本吃不到货，大资金的第一个动作是往下做，然后再起来，一路折腾，一路拿货，最后再一骑绝尘，这样的情况前些天早就上演了。一些股票在下跌中“机构库存”非但不减少，反而增加。就像下面的股票那样，橘色的代表的就是机构库存。

现在很多股票，之所以能够低位突然直窜而起，其实一两周之前已经种了因，当时调整的时候，“机构库存”就是不断增长的，现在开始收获，并且因为是机构动作，所以爆发力也比较足，而现在这样的股票还有吗？显然是不缺的，→ 这点大家可以点这里进“博尔系统 ”，来量化清楚。越跌机构库存越多的股票，很快都会进入收获的时候。

轮炒不是等涨

另外，还要提醒一下的是，不是我这边说，到2019年，很多股票会轮流炒一遍，大家自己手头的就一闭眼拿到2019年，有的股票先跌下去，根本没有机构参与，“机构库存”都是消失状态，那杀伤会很大，日后就算轮到炒他，涨上来也未必让现在的股价解套，这就超级不划算了。这样的股票不是没有，大家一看就清楚。

大家看那些跌了又跌的股票，基本都是机构库存消失之后产生的，到现在位置，别看很多股票跌的都快腰斩了，但只要机构库存不出现，一次次下跌都是不可避免的。下周肯定是继续注意“机构库存”的变化，大家手头的股票，自己→到应用商店，下好了“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，进去量化机构库存是很快的，先看眼下的调整中，机构库存有没有增加，再就是周一开盘之后变化。行情调整到这种位置，系统性风险已经基本没有，接下来就看机构在介入谁，推动谁。被选中，机构库存增加，后面波段大涨，不创新高也至少收复失地。但没库存，那就没底线了，破坏力大家自己拿博尔系统看了股票都知道。



