虽然今天没到周五，但行情显然已经值得总结和回顾了。这几天，听到的最最多的就是，行情是创新高了，我的股票没怎么涨，我的股票没赚钱。我这里建议，此类问题可以不用多抱怨了。指数足足涨了200多点，说手头股票没有涨没赚钱，只能说明自己对市场的认识和观察角度出现了问题，导致了自己的投资策略失效。

惊心动魄半个月

其实，大家如何上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己来量化一下市场的动能变化，能看到当前行情很多惊心动魄的地方。首先，最近的猛窜中，并非一直是做多主导优势，大家可以看下面的图，红的代表做多主导，黄的代表获利回吐主导，显然之前几天，获利回吐主导连续不断的出现。这说明不仅仅是有人在获利了结，并且获利了结的力量很大，一度连续7天主导了交易，这种情况并不多见。但更精彩在于连续获利回吐之后，交易并没有恶化，这两天反而是更强的做多主导红色出现了。这就说明，有一股更强的力量扭转了之前连续获利了结的局面，做新行情了。







并且这个新行情是谁在做？散户是没可能的，多数现在就是涨跌都趴着不动，3400之上还敢攻击的只有机构。并且大家要知道一个常识，新机构的力量进来，绝对不回去举老机构的杠铃，他一定另起炉灶选择新方向，因为只有这样，才能利润最大化。而新方向，并不需要瞎猜概念，既然现在是机构投资者话语权极大的时候，用博尔系统量化清楚“机构库存”，做股票会非常省力。

库存出现没有坏事

其实谁都知道茅台再好，但再涨20%得花9头牛的力气，而一个低位的股票，涨20%像闹着玩似得。只不过担心的是，有一些低位的股票涨不上去，过两天又去破位。但实际上，引发这种区别的直接原因，就是手头的有没有“机构库存”。这点大家→ 点这里进博尔系统 之后，能自己直接去量化。就像下面两只股票一样，没库存的直接被往新低砸，而有“机构库存”，说明这段时间里很容易抓取到有机构行为特征的积极交易。以上这就是机构在行动的表现。从低位聚集而起，而机构投资者要的就是这种股票，炒起来轻松。

有的股票有机构库存，有的股票最近机构库存处于消失状态，显然处于“机构库存”消失状态的股票。是更容易有创新低风险的。这里虽然不能确保有机构库存的股票一定都涨翻了，但最近有库存增加，显然大大好于最近库存消失的股票，这样的股票值得预期。

回过头来，还是那句话，这轮猛涨，你没赚，他没赚？谁赚了？机构赚了。机构接下来会在在哪里赚的最多？肯定不是高高在上的股票里，就在很多和大家手头股票一样的低位股里。这些股走势都接近，大家手头的股票也一样。所以可以先上应用商店，下好“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，然后再自己去量化“机构库存”。接下来有没有机构库存，未来就就差距极大。这点一视同仁



