



今天指数又涨30点，但对于一些人，是双重打击。今天就有朋友私信给我，说这几天就是被双重打击的很郁闷。本来手头股票就涨的不好，所以看看指数那么高了，也不知道怎么做好，先空一下仓。结果空仓不到两天，行情继续向上，今天还涨的特好，他两个跑掉的股票，全窜上去了，心中无比郁闷。

谁能赚钱跟谁走

当时看了留言，也只为这个朋友惋惜，但市场就是这样冷血，现在看到行情再涨，但赚钱的人很少，那钱给谁赚去了？散户没怎么赚，当然是机构赚去了。所以大家现在是要多多注意机构投资者动作，这点比去猜哪个板块还有戏，哪个股票今年成长性不错，来的更加有效。这方面，大家可以→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己来量化“机构库存”的变化。通过“机构库存”的变化情况，就能看清楚一只股票里，机构投资者最近意图。尤其是把机构分类之后，这种意图能看的更加清楚。

机构的分类

机构的分类，往往是按照其资金状态来分的。因为机构的资金情况往往决定了他的操作策略。有些机构，资金链是稳定的，放个几年都没事。那这种资金在做股的时候往往是一点不急的，追求低成本的倾向非常高，他们挂在嘴边的话就是，炒股你只要把成本做到0，就包赚不赔了。但人家要把成本做到0，可想而知这震仓得多频繁。下面的股票就有震仓迹象，右边那个就是震仓，震一把，推升一把。“机构震仓”的具体量化特征，下面会讲。

拿博尔系统来量化“机构震仓”，就看亮点，首先得能够量化出“机构库存”，“机构库存”是抓取具有机构行为特征的交易后得到的，没机构库存说明最近看不到积极的机构行为，就谈不上震仓了。同时，动能上还得有“做空主导”砸盘，然后再“空头回补”主导的变化，不砸盘，不吓人，也没人会缴枪的。当把这些特征都量化出来之后。那这个股票现在有没有机构在震仓，能看的很清楚，而震仓一结束，拉升的希望就很大。大家自己也可以→ 点这里进“博尔系统” ，然后自己来量化手头股票有没有“震仓迹象”，有震仓就拿住，怕的就是调整下去不是震仓，连机构库存都消失了，那就成了机构撤退。这点一定得看清楚。否则走势一开始差不多，但后面就会有天地之别。

不能松手的股票

另外，还有些机构，他的资金时间上比较紧，这种时候就偏向于急着做。那手法上往往就是反复做多反复回吐，资金不断往上滚动操作，吸引市场跟风，最终在高位打混战，然后乱中撤退。这种手法也是非常常见的，不管未来会出现什么样的混乱变化，但在动能不断提升，机构库存不断提升的阶段，操作安稳而又迅速的。往往什么两三周50%，一个月翻倍的股票，其交易状态和机构行为，都属于这种类型。大家可以看下面的图。