早上指数又创了一回新高，但市场盘中很折腾，很多股票还是下跌的，但创新高时的震荡，从来都能捡金子。前两天和朋友喝酒吃饭，一个朋友说他们证券营业部里有人大笔的在卖出600XXX，估计这个股票有问题。结果巧了，另一个朋友却说他们营业部里是有人大笔买进这个股票的。结果几个人一合计，觉得就是机构洗盘对倒嘛。当然那时候都是喝酒喝了不少，也不知道真话假话，不过最近几天确实那个股票又涨上去了。

回看当前这行情，天天创新高，你不能说市场不涨。但散户真不怎么赚钱，那钱谁赚去了？也就是机构。而机构靠什么赚钱？还不是靠震仓，把别人洗走，然后他就赚了。现在把在震仓的股票给量化出来，好股票就能发现一大把。而大家自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，来量化交易，发现震仓也并不困难。因为“机构震仓”股的量化特征是非常明显的。

“机构震仓”的量化特征有两方面，一是有量化出来“机构库存”，下面图里橘色的就是“机构库存”，显然没机构动作就谈不上震仓，所以“机构库存”是必须有的。二是动能上呈现，先做空主导，然后再空头回补主导，因为震仓必然有杀跌动作，不杀跌没人怕的，但杀跌不是为了出逃，所以后面一定有空头回补出现。这种状态就是“机构震仓”。