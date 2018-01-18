创新高时的震荡 从来都能捡金子(2018-01-18 11:49:30)
早上指数又创了一回新高，但市场盘中很折腾，很多股票还是下跌的，但创新高时的震荡，从来都能捡金子。前两天和朋友喝酒吃饭，一个朋友说他们证券营业部里有人大笔的在卖出600XXX，估计这个股票有问题。结果巧了，另一个朋友却说他们营业部里是有人大笔买进这个股票的。结果几个人一合计，觉得就是机构洗盘对倒嘛。当然那时候都是喝酒喝了不少，也不知道真话假话，不过最近几天确实那个股票又涨上去了。
回看当前这行情，天天创新高，你不能说市场不涨。但散户真不怎么赚钱，那钱谁赚去了？也就是机构。而机构靠什么赚钱？还不是靠震仓，把别人洗走，然后他就赚了。现在把在震仓的股票给量化出来，好股票就能发现一大把。而大家自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，来量化交易，发现震仓也并不困难。因为“机构震仓”股的量化特征是非常明显的。
“机构震仓”的量化特征有两方面，一是有量化出来“机构库存”，下面图里橘色的就是“机构库存”，显然没机构动作就谈不上震仓，所以“机构库存”是必须有的。二是动能上呈现，先做空主导，然后再空头回补主导，因为震仓必然有杀跌动作，不杀跌没人怕的，但杀跌不是为了出逃，所以后面一定有空头回补出现。这种状态就是“机构震仓”。
所以，现在根本不用拿指数新高，个股不涨来说事。3600只股票本来就没办法一起涨，但有一半股票上涨也足够操作的。本周的行情这几天天天都在折腾，折腾的背后是不是震仓，可以先→点这里进“博尔系统”，量化清楚之后，自然清楚。。即便，这两天没调整，接下来两三天内也是必然要用上。把震仓看清楚才能次次抱住股票。前段时间已经有朋友看到震仓，抱了30%的收益，跟我说的时候，大概也就花了一个月都不到的时间。
重视震仓的原因
如果经常看我文章的朋友，应该发现，自从市场连涨之后，写了好篇震仓的文章，原因就是连涨的市场，个股很多已经回落，或许背负着瘟股的骂名，但实际里面很多就是想震仓。看清震仓意义重大。相比震仓，有些回落确实有危险，因为等看到回落时，实际“机构库存”已经消失了。这种消失，会造成什么？大家前车之鉴就行。
还是那句话，眼下临近前期高点的时候，危险、希望共存。不用说，一定接下来有一大批股票就是闯关而过，带来滚滚财源。但也必然有一批股票在这个位置打道回府，留下无限惆怅。此时此刻，出现任何的股票波动都得注意，大家可以自己→上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，→或者直接点这里进入，来量化清楚，其中“机构库存”消失，就是质变。