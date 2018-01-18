今天盘中摸了一下新高，虽然后面跌了回来，但毕竟还是收阳。所以不少朋友还是想着自己的股票这次能不能借这股东风也涨点。毕竟指数都创新高了，自己的股票再补上，也说不过去。

但要说好赚，那估计10个朋友9个不同意，收到的私信里也有很多朋友今天跟我吐槽，这是他们经历过的，最难做的创新高行情，无论是买涨得慢的，还是追强势的，赚钱都不容易。当时我是请他们千万不要忽略一些细节，→上手机应用商店去下一个“博尔系统”的手机APP，量化一下打算做的股票，无论买强卖弱，成绩都会上一个档次。

两种偏好

其实这么多年下来，我也知道，大家做股票通常都有两大嗜好。一是喜欢买低，找个没涨的买，希望买完之后就否极泰来。二是喜欢买强，宁可赌一把强势，也不愿意参加横盘。这本身没错，但如果不知所以然，结果很容易是悲剧。下面大家对号入座，或许就会功力大增。

买低不能缺机构

先说低买，喜欢买低并不错，但如果仅仅股价低，但拿博尔系统量化出来是没有“机构库存”的，那往往是有问题的，因为“机构库存”是通过量化抓取积极的机构行为后得到的，“机构库存”消失，等于在说，最近根本就没有积极的机构行为。那现在这种市场，不靠机构往上推股票，就只能靠散户、游资的热情来水涨船高。但显然这种热情今天根本没有，所以大家可以先下面图里的股票，“机构库存”消失之后，反击遭遇一个又一个滑铁卢。

事实上，亏损是按照百分比来的，所以即便买的是跌的很低的股票，只要后面再跌，也会形成很强的杀伤。所以跌的多，跌到低位，就一定亏损小，这没道理。而最近因为指数上涨，导致多数人都对股票抱着先等等看的态度，这让很多股票看上去已经企稳向上，但大家此时不要忘记去量化一下，→ 点这里进“博尔系统 ”，就能很快的把“机构库存”给量化出来。这要是量化了半天，都还是库存消失的状态，眼下就算涨，也得打个大大的问号了。

跌下来有机构，都是黄金

真正有机会大涨的股票，同样是低位，“机构库存”已经持续出现了好多天了。这样的股票才是机构眼下正在积极行动的品种。就像下面图里的股票，机构库存已经出现很多时间，上涨一点也不偶然。

可以说，当前这种市场里的股票，如果要涨起来，普遍不缺上涨空间，缺的就是要真正有机构去做它。毕竟现在股票太多了，机构投资者挑选的余地很大。大家现在做股票，一定缩小包围圈，先→上应用商店，下个“博 尔 系 统”的手机APP，或者→ 直接点这里进入 ，把有机构库存的股票再量化出来，然后在这个范围里选股、做股肯定比做没机构库存的股票，容易很多，毕竟有“机构库存”就有人帮你一起在做。







