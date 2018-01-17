行情这么一走，可以说进入了第二阶段。有些事情，即便没有今天的光头阳线，照样能看得一清二楚。就像昨天很多股票大跌，但这种跌法机构投资者是否有机会跑出来？要抛出早几天就动手了，真看到跌，哪里还跑的出来。而拿博尔系统去量化一下交易。也证实了这点。

机构动向基本如此

大家看下面图，是对上证的交易量化，黄颜色代表获利回吐主导，显然早在上周，上证已经是被连续的获利回吐主导了。说明确实有不少筹码在前几天已经开始套现。如果大家自己上应用商店，下好“博尔系统”的手机APP，自己能去量化交易，就绝对不会在获利回吐的时候追高股票。这点在个股短线操作中，作用极大。

但大家肯定会问，既然之前机构肯定有离场的迹象，为什么今天又有光头阳呢？这正是接下来行情的关键所在。如果大量机构离场后不在进场，断不会有今天的光头阳。但问题就是现在不是集体撤退，而是资金的腾挪，一些资金获利回吐之后，直接去做了其他股票。之所以说行情进入了攻击的第二阶段，原因就在于此。

攻击二阶段的第一炮

而第二阶段的攻击目标，大家少看高高在上的品种，并非他们不能涨，但涨个10%、20%得耗动多少亿的资金巨大，同样这些钱做一些在相对低位的股票，涨幅翻番都有可能。而3000只落后的股票里，谁会被资金看中？前面不是说要去量化吗？只要就是量化“机构库存的变化”。机构要买一个股票，不会只在上涨中参与，很多下跌的时候、震荡的时候就已经买了，这样的股票，前些天机构库存就是增加的，就像下面图里的股票那样。

由于之前的连涨，只是涨指数，多数股票根本没怎么涨，所以眼下就算一根长阳，上面套牢的人还是套的死死的，根本就不会动。所现在机构库存增加的股票，可以说是想涨就涨。大家手头股票是不是这样的，一样可以J→ 点这里进“博尔系统” 的手机应用，量化清楚机构库存。量化出来机构库存增加的股票，恐怕就是大资金最近腾挪的对象。接下来只要行情继续钩头，10%的收益可能就一两天有，20%估计一两周也到了，再多，运气好点也有。

低位掘金，预期大，风险高

另外，现在就叫做高风险高回报的市场，低位一旦机构库存不断增加，空间极大。但同时，眼下的资金规模，做1500只股票足够了，再多也顾不过来，很多股会先边缘化，等有更便宜的机会在做。所以，后面腾挪出去的股票，没有机构进场的股票，同样问题很大。下面图里一个是库存从下降到消失，资金腾挪出去的股票。另一个是怎么折腾，都没机构库存增加的股票。结果最后都砸盘下去。图没有多放，实际这样的股票，最近实在太多。

所以对于今天这种攻击，后面的行情多半有腾天巨浪，大家也可以→到应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，→ 或者直接从这里进入 ，自己去量化一下机构库存的情况。那些值得抄底，哪些还要观望，很清楚。很明显，现在在蓝筹里的资金之前的操作节奏是一做大半年，那都是巨鲸级别的。这样的资金在春节这个结账时点之前一有进出，好的股，坏的股，差距恐怕短期内会比去年11、12月的时候更大，大家多多注意，善加利用绝对是好处很多。



