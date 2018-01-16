【操盘必读】1月17日《早盘信息》（附股）

一、【新股申购】

①成都银行，申购代码780838，发行价6.99元，顶格申购需要市值108万。





二、【产业掘金】

①上证报报道，5G技术研发试验第三阶段规范发布会1月16日召开。主设备商龙头中兴通讯（ 000063 ）、光模块龙头中际旭创（ 300308 ）、介入高频覆铜板的生益科技（ 600183 ）等公司受青睐。





②据上海有色网数据，1月15日锗锭均价再上涨100元至9550元/千克，近一个月来涨幅超过13%。云南锗业（002428）是国内锗资源保有储量最大的企业，驰宏锌锗（600497）目前已探明会泽、彝良铅锌伴生锗金属达600吨。





③近期钢铁公司年报预告集中披露，在34家钢铁上市公司中，已有14家发布全年业绩预告，多数公司大幅上修业绩。韶钢松山（000717）是粤港澳大湾区城市经济圈的区域建材龙头；宝钢股份（600019）是具备内生盈利成长性的全球钢铁龙头。





④阿里巴巴集团丝路总部16日在西安揭牌，菜鸟网络也与西安方面签署了战略合作协议。上市公司中，从事AGV相关业务的有诺力股份（ 603611 ）、东杰智能（ 300486 ）等。





三、【公司信息】

①双环传动（ 002472 ）全资子公司双环嘉兴与上海采埃孚就8HP50变速器齿轮部件批量供应达成合作意向。

②晨鸣纸业（000488）积极布局“林浆纸一体化”战略，以增强公司的可持续发展能力。

③大商股份（600694）获大商集团及大商管理举牌

④京东方A（000725）获63亿元债务豁免，将增收9亿元。

⑤晶盛机电（300316）签订4300万美元单晶炉供货合同，约占2016年营收的25.35%。

⑥杉杉股份（600884）拟投建10万吨级高能量密度锂电正极材料项目。

⑦鼎龙股份（ 300054 ）拟以5632万元，获得时代立夫69.28%的股权

⑧今飞凯达（002863）年报拟10转7派0.8-1元。





业绩预告：





大族激光 （ 002008 ）业绩快报：去年全年净利增1.22倍，每股收益1.57元，因消费类 电子、新能源、大功率及PCB设备需求旺盛，订单较上年度大幅增长。

博世科（ 300422 ）预增1.15倍至1.45倍，因新签订单及累计在手订单规模持续增长，设计、环评、检测等业务均实现较快增长。

冠福股份（002102）上修2017年度业绩预告，由2亿元-2.5亿元修正为2.8亿元到3.4亿元。

新坐标（ 603040 ）预增81%至101%，因新产品气门传动组精密冷锻件的销量大幅增加。

新安股份（ 600596 ）预增5.6倍至6.1倍，因主要产品草甘膦 系列、有机硅 系列价格上涨，出售股权获得投资收益。





以下是明日复牌股和停牌股，供各位看揭粉参考：（最新整理，不一定完整，欢迎补充）







复牌: 亚星化学 赛福天





2018年1月16日独家龙虎榜机构进出明细：





招商蛇口(代码001979)申万宏源上海闵行区东川路1.28亿封板，两家机构席位跟随

泰禾集团(代码000732)中信上海溧阳路6003万封板

中南建设(代码000961)国泰君安成都北一环路4431万封板

招商公路(代码001965)银河绍兴1894万封板

燕京啤酒(代码000729)三家机构席位卖出

东北电气(代码000585)一家机构席位怒砸3964万跌停

荣盛发展(代码002146)机构有分歧

佛燃股份(代码002911)国泰君安上海四平路2363万封板

润都股份(代码002923)安信广州猎德大道2820万卖出

省广股份(代码002400)两家机构席位卖出

东山精密(代码002384) 四家机构席位卖出，国泰君安上海江苏路也卖出

顺威股份(代码002676) 东莞广州临江大道3428万一字板卖出

康得新(代码002450) 三家机构席位卖出，

海能达(代码002583)机构之间分歧很严重，深股通专用席位买入8092万，卖出6125万

华通热力(代码002893)中信上海漕溪北路介入1259万

宣亚国际(代码300612)中投南京太平南路2095万封板

科蓝软件(代码300663)中信上海分公司6214万卖出

联得装备(代码300545)三家机构席位卖出

新开源(代码300109) 两家机构席位卖出

南都电源(代码300068) 四家机构席位卖出

精测电子(代码300567) 卖出前五位均为机构席位