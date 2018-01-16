昨天多数股票大跌，今天又大涨，此时此刻，有很多股票“假痴不癫”，不要中计。之所以说是假痴不癫，也是一个朋友说的，他说他的股票发痴了，前两天跌下去，样子就要创新低，然后突然涨上去了，言语间充满了兴奋。而我当时就想着，股票发痴？这不就是“假痴不癫”吗？正好是《股市三十六计》中的一计。

假痴不癫，别中计

仔细一查，这样的股票还真不少的，大家可以→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己来量化一下“机构库存”就清楚。因为真痴、假痴，实际归根到底，不是股票发痴，而是背后的机构投资者操作上，或是激进，或是冒险。

就像下面那两个股票，一个反弹之后反复创新低，市场连涨，那只股票要下跌，真是疯掉了。实际，另一个看似也要跌到新低去了，但突然就反身向上，说明一点都不坏，之前的弱都是装出来的。两只股票在走势跌下去的时候没多大差别，但看走势背后的机构库存，差别就大了。前者代表机构库存的橘色是老早就消失了，后者机构库存是一直存在。而存在机构库存，就说明最近确实有不少积极的机构行为。





把这点量化清楚，毫不夸张的说，有没有机构库存，在眼下的行情里作用巨大。因为虽然1月之前11连涨，指数到了3400点之上，但指数上涨的同时，多数股票是极大的落后，所以只要一下跌，地板价上的股票很多很多。一旦有机构在里面折腾，当然上去的空间巨大。所以说大家→ 点这里进入“博尔系统” ，能量化清楚手头上哪些这轮不怎么涨的股票，这价值是很大的，里面很有可能就有机构库存存在了需求，而之前一直装傻的股票。但实际哪个机构傻了？这么长时间潜伏在里面，目的谁不清楚？

勾践、张仪、宋江

另外，大家可以看看历史上那些装疯卖傻的人物，越的勾践、秦的张仪、水浒里的宋江，个个都是狠角色，股票也是一样的，机构在低位弄了一大把，还敢造成砸盘创新低的样子，把自己都套牢，这么弄险，一旦得手，凶狠异常。一旦这种股票机构库存还是猛烈增加，这股价可就坐上火箭了。

换而言之，当前大家手头低位那些有库存的股票，只要量化出来库存是增加的，先稳稳的持有再说。因为什么时候爆发谁都不知道，但只要一动手，绝对是让人瞠目的。大家自己→上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用， 或者直接点击这里进入 ，先做好准备，量化清楚“机构库存”到底是怎么变化的，等发现机构库存提升股票，千万拿住了。







