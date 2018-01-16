昨天多数股票大跌之后，早上有了一定反击。不少朋友在看到行情涨了十几点的时候跟我说松了口气。但我到要说，这气松不得。大家想想，昨天下跌，谁都能感受到资金在撤。但实际如果机构资金撤离，会只在下跌中跑路吗？要撤前几天已经动手了。而等到给大家看到下跌，那真就是在吓唬人呢。

祭旗唬人，别摊上

或许说到这，不少朋友会纳闷，不是吓唬人吗？还怕啥，不是正好松口气，干嘛又说这口气不能松呢？原因就是，唬人绝不是就一天了事，不然就成了小孩过家家了。大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己去量化一下“机构库存”，要吓唬人，一定会拿一批股票祭旗的。当然这些股票里面不会有什么积极的机构行为，“机构库存”会显示为消失的状态。

大家看下面图里的股票，就清楚“机构库存”消失是怎么一回事情，随时随地都能砸下去创新低。橘色代表的就是机构库存。

看看上面的股票，之前有小涨的，有快涨的，但后面砸盘被砸出了新低，直接原因就是他们的“机构库存”在这个阶段处于消失状态。没机构投资者关照，突然下跌随时可能出现。大家自己的股票也是一样的，别单看走势抗跌不抗跌，涨起来是否积极，也要去注意背后“机构库存”的变化，→ 点这里直接进博尔系统 去量化真要是机构库存消失，上涨去的时候都得加小心。

真被看中的股票

真正机构投资者很在意的股票，锐意进取的品种，机构库存的表现都是比较好的，即便前两天走软的股票，真要是机构打算做，机构库存也在增加。就像下面图里的股票那样。

所以眼下行情，真没有任何可以松口气的地方，涨起来的多注意上涨背后，有没有“机构库存”存在，而跌下去的，也别当真资金出逃了，搞不好机构库存反而会增加。直接→上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用， 或者直接点这里进入 ，量化“机构库存”也是非常快的，量化清楚自己关心的股票，具体的“机构库存”状态，最近操作起来，心里会有底很多。







