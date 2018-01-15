总算终结了连涨，但接替他的是个股跌多惨不忍睹。不少朋友问，别又出现新年辛辛苦苦了十几天，结果一下子又回解放前去了。不过我要说，之前连涨不用太在意，现在调整，也不用太害怕，只要应对得当，这样的调整不是坏事。最近正好在说《股市三十六计》，应对策略就是“以逸待劳”。

大跌急袭，以逸待劳

无论市场怎么波动，有点请大家牢记，股市的基本格局不会变。那就是去年机构超高配置蓝筹之后，导致很多蓝筹严重透支了业绩，因此超配蓝筹不会永恒，换成比较好的低位股票，这种的需求非常强烈。所以各路机构，很多都在做瞒天过海的换仓（此内容请看中午文章《股市三十六计，连涨背后瞒天过海》）。而站在小散的角度，对付他们就该“以逸待劳”。

如何以逸待劳，首先，这个市场多数股票没怎么涨，再跌就是再去创新低了，但大家只要上应用商店，下好“博尔系统”，多去量化几只股票的“机构库存”，就能发现，真正能反复创新低的股票，都是机构库存老早消失，根本没有什么积极的机构行为。所以才会反复新低下去。

以逸待劳的股票

换而言之，要是一个股票最近机构库存是明显的存在，你想让他从哪来回哪去，也蛮困难的，就算大家愿意，机构也不愿意。这种股票或许今天也在下跌，甚至明天还会下跌，但只要机构库存一直在，下跌基本就是可控的。下面图里的股票，橘色代表的就是机构库存。

所以现在遇到调整，镇不用一惊一乍，只要机构库存存在，就比那些机构库存消失的股票要好，有“机构库存”的股票，跌多了搞不还还是机会。大家手头股票有没有机构库存，→ 点这里进“博尔系统” ，再去量化一下，非常清楚。这么一调整，后面能涨的好的股票反而会多。

反击时点

另外，既然是“以逸待劳”，最终一定是有一个出击的时点，这就要看动能，今天好多股票下跌，实际上周四、五调整的股票已经已经不少了，连续调整的背后，当然是做空力量主导了股价。但伴随着股价的发展，动能也是会变的，今天做空主导并不代表明天回继续做空主导，什么时候绿色的做空主导变成了蓝色的空头回补，就说明空头的态度发生了改变，那么对于一个机构库存明显存在，空头态度又发生变化的股票。这种转变的所表达的意义，大家看下面图里的股票就清楚。

所以说，大家要是量化出来，看到手头股票也是上面那种交易状态，就该是“以逸待劳”反击疲惫空头的时候，这种时机会在什么时候出现，大家就自己到→应用商店，下个“博尔系统”来量化一下交易， 或者直接点击这里进入也行 ，什么时候，一个机构库存明显存在的股票，做空主导的力量变成了空头回补主导，那反击点也就出现了，这个反击点或许已经出现，或许明天出现，或许再过几天，但只要每天都去量化一下，是跑不了的。一旦反击，攻势也是雷霆万钧，看上面图里股票的反击速度就能感受到。







