早上这种跌多涨少的12连涨，真的可以看都不看。倒是昨天写的《股市三十六计，1月就是反客为主》，有很多朋友给了好评，支持我继续写。而眼下这行情，也确实有的说。1月行情，就目标上就是对低价筹码的反客为主，而具体的战术，就是“瞒天过海”。

看着上涨，瞒天过海

为什么说，现在的战术是瞒天过海？也是我和不少券商、基金的朋友聊的时候了解到的。如果放在通常的上涨行情中，个股震荡向上落后于市场，多数投资者持股肯定待涨，因为方向明确，眼下落后，过几天就涨回来。但现在这种行情连涨，大家看到的是多数股票严重落后，甚至有不少股票是砸盘下跌。可以说，在这种环境之下，很多人无法对自己手上的股票有什么好的预期，甚至可以说未来大方向是涨是跌都不好说。于是，有些机构就能在指数连涨的环境下，通过股价的震荡，来瞒天过海，达到自己的目的。大家如果上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，然后在去量化一下，这种瞒天过海，必然导致量化出来“机构库存”数据是不断增加，把这点看清了，本周、乃至下周突发大涨，完全有机会。





下面这些股票，就是震荡中机构库存不断增加，橘色的代表“机构库存”。现在这种股票很多的，1月头上涨个两三天就不涨了，开始反复震荡，就是因为眼下只涨指数不涨个股，导致很多投资者看着上涨都不明方向，于是机构拿筹码就比较容易。直接表现为“机构库存”不断提升。

可以说，无论接下来行情还是否会继续连涨，但震荡的股票一定是越来越多，前几天看不清手头股票方向的，那过几天也不会看清的。别人看不清或许会成为你的机会。但如果自己看不清，必然就成为市场的鱼肉。我们不是神仙，都不知道未来会如何，但眼下“机构库存”的提升，能实实在在看到。如果看到一个股票震荡的背后机构都在积极的做，“机构库存”在不断增加，是好事还是坏事？这都不用我说了，自己→上应用商店，下个“博尔系统”的APP去量化，→ 或者直接点这里进入 ，并且现在很多股票“机构库存”提升之后，股价突然加速爆发，也是眼下经常发生的情况，大家别错过了。





当然，有瞒天过海的进，自然有瞒天过海的撤，震荡别后机构库存下降到消失的，现在也不少，所以要去量化，别看着走势赌大小。3400以上随便赌大小，搞不好又是一个悲剧。



