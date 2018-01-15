早上的时候，一个报社的朋友给我挂电话，向我约稿《2018，股市三十六计》，是在是最近也非常忙，只能说推到以后。不过也激发了我的灵感，其实可以在博客里从三十六计的写写当前的市场，日后整理好，人家要的约稿也有了。所以今天周日，就写第一篇《反客为主》。

反客为主

拿“反客为主”形容当前的行情，真的是很贴切。1月的行情是12月局面的必然演变。去年12月，我了解到的是机构特别想换仓，原本超配蓝筹，超低配中下盘股，但很多蓝筹都涨的透支业绩了。但换其他低位股，其他人根本不动，散户多数都是涨一点也不卖，砸下去一不怕，都是“无欲则刚”的状态。而机构想进场，如何反客为主？一个客人要变成主任，就得让主任感觉到问题严重，主动放弃所有权。而1月份就是这么做的，极端的市场连涨，但多数股票基本萎靡，明确告诉小散，不反弹的时候你等反弹。现在给你一个超级大反转，你都轮不上，彻底绝望。

这招有没有效果？我发现是有效的，因为就本周四、五，只要盘中稍微有个回落，就有朋友跟我留言，要帮忙看股票，如果这个股票真不行，就干脆离场不做了。而我的回答，基本都是，让他们自己→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，再自己去量化手头股票的机构库存，就知道有没有机构在“反客为主”。如果机构在反客为主，是能够在“机构库存”上反映出来的，并且，机构资金一旦反客为主了，股价表现一定是更好的。

反客为主的迹象

下面这种机构库存的状态，基本就是机构反客为主了。可以看到，缓慢上涨后，并没有因为连续上涨而越来越热，反而当时是走的越来越差，但实际表现萎靡的背后，代表“机构库存”的橘色是不断的提升。显然机构的份额在越来越大，而绝望的人不断离场。

而这种状态持续的结果就是，股价的爆发潜力越来越大，突然就涨起来了。也正是有这种希望存在，所以对于萎靡的股票，我总是让那些朋友自己去→ 点这里进入“博尔系统” ，再量化“机构库存”，并和他们说，走的萎靡的同时，机构库存如何增加，这这用时候，机构投资者的目的太清楚了。现在就有很多股票，就这么反客为主之后干上去的，1月以来，20%、30%的都有。

这些股票没客人

另外，量化出来，如果不是机构库存越来越多，而是机构库存越来越少，或者干脆消失没有的话，那这种属于机构投资者不想搭理的股票，就根本没有反客为主这回事了，真正要说涨起来没戏就跑路的，首先就是这种股票。他们的机构库存普遍化，大家可以看下面的图片。

实际很多股票，最近的走势都差不多的，很多朋友也知道这里面肯定有好有坏，但确实也不好区分，所以需要从另一个角度，换量化方法去判定。大家→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，再自己去量化手头股票的机构库存，有没有机构在里面设计使坏，很容易看出来。我是劝过很多朋友，与其现在犹豫不决，日后心一横割肉，那肯定是先去量化一下机构库存更好，既然连割肉离场都敢做了，还不敢去量化一下？搞不好就柳暗花明。











