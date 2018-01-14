周六文章，谈到了股票的资金链是否健康的问题，结果好多朋友都表示，自己也是非常关注资金链方面的问题，一旦股票的资金链断了，问题会非常大。所以这里我就在详细讲讲，尤其是看机构资金链是否健康，这对有股票来说非常重要。

机构资金链定生死

一只股票里面的，如果运作的机构，资金链是很健康的，那是会在“机构库存”的变化中，有所体现的，大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己去量化“机构库存”的变化，机构资金链健康与不健康的差别，在“机构库存”上体现的往往是天壤之别，结果就是接下来的走势更是一天一地。外加最近也临近春节前的一次结账潮，资金链有没有问题，下周搞不好就摊牌。

我曾碰到一个私募的朋友，规模不算小，主做一只中小板的股票，一开始都挺好，但因为一个很突然的事情，金主提前撤资，立马他资金链就紧张了，本来说好和其他几个机构一起拉升的，但他迫于无奈先撤了，结果当时机构库存就是很反常。涨上去的同时机构库存是不断下降，并且很快消失了。就是下面图里的那种机构库存。

并且后面就是连锁反应，一家不声不响撤了，其他人知道之后，那也是争先恐后撤。股价一塌糊涂。大家自己也可以→ 点这里进“博尔系统”来量化交易 ，手头股票涨的快慢，其实都是一时的，但如果机构库存呈现出，机构资金链可能有问题的状态，后果就比较可怕了。右边那个也是我以前遇到过的一个机构资金链断掉，引发整体奔溃的股票，本来那个股票当时还打算震荡之后在往上做，就是因为里面某个机构出问题。全线逃跑，等到后面再涨回去，就已经是两年之后的事情了，而当时机构库存的状态，也是同样的涨到高位，但先减少再消失。

资金链健康，优势很大

而资金链健康的机构在做股票，机构库存或许也会减少，但减少一两天，又会增加。其实就是机构资金在里面倒腾，资金在里面进进出出，导致机构库存起起伏伏。就像下面两个股票的机构库存状态，都是“资金链健康”的状态。

这点要和大家说明的是，机构是非常注意自己的资金链，什么一路吃货买进去，推高股价，到最后自己资金打完，失去对股价控制力的傻机构，如今基本已经都绝迹了。现在机构资金操作中，涨一段就会出来一点，判断还能搞，就在买进去。如果发现不对，就干脆不做了。航从而造成“机构库存”就是起起伏伏，总体向上。大家→上应用商店，去下个“博尔系统”的手机APP，→ 或者直接点这里进入 ，然后量化自己股票的机构库存，只要也是起起伏伏的增加。那资金链就也是健康的。而这对这个股票来说，肯定是个非常积极的因素，往往就是因为机构资金链健康，股价即便起起落落，也能够反复上涨，持续一个月，30%、40%的涨幅也是非常厉害的。







