周末，盘点一下本周重要的事情，11连涨的事情就不说了，这种只涨指数不涨个股，闹着玩的11连涨，令人反胃。其实本周有件事情，和一些券商的朋友聊了很多，那就是本周，某知名企业家，发布了他的电动车FF91。当时就有券商的朋友说，媒体都在说他跑路了，但看上去不像一个“跑路老板”呀。后面又扒了一下原因，可以说，仅仅就是因为3000万的利息逾期，导致了261亿资产被冻结，以至于整个资金链崩塌。

资金链健康

当时我们也很感慨，资金链健康何其重要，而股票的资金链健康，同样非常重要，这里就跟大家说说，怎么来看眼下股票的“资金链健康”。说之前，大家可以先→上应用商店，下个“博尔系统”来量化清楚交易，看资金链健康用得上，并且眼下这种市场里，一旦真看出来是健康的，后面的收益几乎已经在手里了。

几个股票如果资金链健康，就是在遭遇抛售的时候，有足够的资金去承接，而不需要靠大幅的降低股价来吸引买盘资金进场。而这点在动能上能体现的非常清楚，就是股票在上涨中，有获利回吐主导的时候，但股价并没有出现跳水，并且很快就重新又被做多主导，遇到这种状态，都是当前资金链健康的股票。

而资金链健康的股票，真的不怕出现什么突如其来的下跌，基本不大会有。反倒是一有增量介入，立马做多力量就会迅速膨胀，直接把股票给推上去。这样的情况出现过很多，包括现在很多股票虽然股价在震荡，但资金链是健康，这样的股票一多，就等于有爆发潜力的股票也多。而大家手头股票要是也在震荡，也可以→ 点这里进“博尔系统” ，今天涨几毛，明天跌几毛，都不是重要的，首先可以看资金链是否健康，因为资金链健康的话，这种涨涨跌跌，到最后全涨上去。

绝望连涨，向死求生

另外，再说一下，眼下这种上涨，真的是有很多朋友，处于越长越绝望的过程中，周四、周五行情盘中翻绿的时候，都有朋友跟我说让我帮他看看股票好不好，不好的话就走了得了，不做股票了。我当时就让他们用博尔系统量化一下“机构库存”的变化。当然有的朋友直接就去量化了，但也有问我何必再看，他都不看快不看股票了。我只能对他说，你都准备出局了，割肉都不怕，还怕多看一眼，知道有没有机构在做？结果还好听劝，去量化了一下，一看他不走了，他的股票就是下面图里左边的那个，因为代表机构库存的橘色是在增加，当然不走显然是对的，要是走了，下午翻上来，他就吐血了。

真正，要跑掉的，是想图里右边的那只股票，之前也上涨，但磨磨蹭蹭的震荡上涨背后，机构库存先减小，再消失，结果稍有点风吹草动就跌下来去了，救都就不回来，速度飞快。这种股票壮志断腕，那是勇气。不过就算跑了，也不用就此不做了，现在的3400和几个月前的3400点能比吗？股票都没涨，多数都在下面趴着，机构库存增加的好股票可以随便换，→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，→ 或者点这里直接进入 ，自己去量化“机构库存”，一目了然。







