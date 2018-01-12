周五，一周过去，这里先做一下声明，请朋友们别再问我还会不会12连涨的问题。天天明天会涨不涨的问题，如同赌大小，连开11把“大”了之后，现在真是有很多朋友在看热闹，接下来第12把是不是还是“大”？问题是，这种完全被调控的指数，又没有收益的游戏何必去玩，指数逗我玩，我可以不奉陪指数，懒得抬眼皮瞧。

另外，中午说现在如果大家觉得对手头股票表现不满，可以上应用商店下个“博尔系统”的手机APP之后，再去量化“机构库存”。结果真有不少朋友去量化了。量化下来，很多跟我说，果然有“机构库存”，但为啥还是没涨，走是不打算走了，但心里还是会着急。

不用着急，看关键少数

对这种有机构在里面，为什么还不涨的问题，我要好好回复一下，并且还用最近高层的讲话中的流行词来回答。那就是，最近炒股，你得懂“关键少数”。其中少数一次就指的参与A股的那些机构投资者（有些媒体上说机构是多数，是把大小非都算成机构了，但实际他们多数情况不动，除了问题股套现，不对市场造成大的影响，也算不上机构。）眼下市场中很多股票确实在震荡，但明显有机构库存的股票表现更好。大家看下面两只股票，一对比就清楚。

有“机构库存”的股票也会跌，机构也不是包上涨，但毕竟机构有库存在里面，肯定有积极的机构行为照顾着，跌下去也有动力反上来，不容易单边往死里砸盘。甚至可以这么说，大家手头股票如果量化下来有机构库存，而股票自己也觉得跌的挺厉害，那搞不好很快一个反击会突然发动。大家自己→ 点这里进“博尔系统” ，这方面可以自己去多看那些最近量化出来有机构库存股票的表现。对比一下就能感受到，做有机构库存的股票，比做没机构库存的股票，收益好上很多倍。

好股都是一致的

另外两个字，关键，股市里指的就是时机，最近多数股票没怎么涨，直接的原因就是很多时候被做空力量主导了，所以还在调整，一旦主导交易的力转折了，这种有明显“机构库存”的股票，非常容易引发波段转折。而主导力量的变化，往往就是从做空主导（绿色），改变为空头回补主导（蓝色），大家看下面图里的股票就清楚，这种时候是最为关键的。

有机构库存，至少证明了最近有积极活动的机构在里面，不说立马就涨，但至少有人照顾。而动能状态的转变，则让人清楚那一刻，曾经阻碍股价上涨的空头已经做出的改变。“机构库存”与“动能状态”是两个东西，但却能互相佐证，这也是我喜欢用量化方法的原因，不会遭遇基本面好，技术面又不行到底看哪个的矛盾。这点我也确实觉得量化是做的挺好的。包括大家，也可以→上应用商店，下好“博尔系统”的手机APP，或者→ 点这里进直接进入 ，再去量化自己手头股票的动能、机构库存。量化一个，量化两个，不会差几秒钟时间，但其实不矛盾的东西，越多，你赚钱的机会就越大，就像上面股票的大涨，就是动能转折，机构库存明显，两者统一。







