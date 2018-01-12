本周虽然没全过去，但三大关键基本确定，蜂拥、张网、资金链，个个都与当前短期、中期的行情密切相关，“蜂拥”昨天已经说了，基金的朋友估计，就前面几天指数的井喷中，足有3000亿资金先后进场。而今天就说一下“张网”。

手头股票别入小网

眼下这张网，有大有小，小网抓小鱼，比如今天有很多朋友因为看到手头股票上涨，问我10连阳之后，是不是总算能够摆脱，前几天只涨指数不涨个股的局面？当时，凡是问这问题的朋友，我都让他们先→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者点这里进入博尔系统 ，，来量化清楚“机构库存”的变化。因为最近很多股票的机构库存是逐步消失的，而没有机构库存，就等于再说最近跟就人机构在积极的做，上去都是游资的投机，那这种涨，演变成抓人的就太多了。前车之鉴大家多借鉴。

捕鲸大网与超级大牛

说到“大网”，就得说说茅台，周初酒价涨200元/瓶，导致股价直奔780元，可以说，造茅台的、买茅台的、买茅台股票的，三方受益。之所以说买茅台的也受益，就是因为，不少朋友都跟我说，，现在买茅台的，好多都不是为了喝，而是囤积。问题是，一旦囤积茅台人，又重仓买茅台股票，这名堂就大了。

有些事都不敢想

按照茅台的出来报表，收入同比增长59%，速度很快，但规模不过增加了157亿。但市值增加在这一年增加了4000多亿。有没有可能，某个凶悍炒家或者投资群体，一头花100多亿买茅台酒，成就上市公司业绩高成长，同时通过下注茅台股票，得到了成倍的回报，这不是没可能。按照这个模式，明年再多买个100亿。继续能保持高增长，股价还得往上翻。别说780，就算1780的都能妥妥的造出来。

但最终终须有人买单



谁来买这个单？散户当然现在很少有人回去买780元的茅台股票。但昨天刚说过的那3000亿增量，显然通过基金、券商集合理财等手段进场，然后各类机构，妥妥的配上茅台。780元就是这么推出来的。对此我还用博尔系统，量化了一下贵州茅台的机构库存。茅台现在的机构库存确实越来越强，说明积极参与的机构行为越来越多。

其实这点倒是对未来的行业也是有启发的的。大家也可以→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，自己来量化“机构库存”，接下来的大牛股，机构库存都会和贵州茅台一样，整体在不断提升，只要能看到手头哪只股票，“机构库存”比之前几个月都还强的话，都是翻番以上的大牛股潜质，量化一下不费什么力，一旦是这种情况，回报是在太大了。并且“机构库存”一旦如此表现，往往也说明，这个股票已经成了一个利益链，持续性极强。

昨晚又见新闻，茅台酒黄牛日抢20万瓶，还是帝国论里说的对，你可以嘲笑它的荒唐，但你无法轻视荒唐背后的利益。但利益链一旦断了，剩下的肯定也是一地鸡毛。什么时候享受它，什么时候抛弃他，多多盯住机构库存。而后面一个关键“资金链”明后天再讲。



