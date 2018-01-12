【操盘必读】1月12日《早盘信息》（附股）

一、【新股申购】

①今日无申购





二、【产业掘金】

①据媒体报道，全球铝电解电容龙头尼吉康1月10日发布通知称，因包括铝材在内的原材料供应商已经宣布涨价，江海股份（002484）是





国内铝电容龙头公司之一。新宙邦（300037）电容器化学品业务持续受益于铝电解电容的高景气。





②据国外媒体报道，为确保新一代iPhone和iPad 3D传感器模组的供应，苹果将投资LG旗下公司LG Innotek。联创电子（002036）是国内DOE、衍射屏及3D传感器镜头龙头公司。光迅科技（002281）垂直腔面发射激光器(VCSEL)可广泛应用于3D传感器领域。









三、【公司信息】

①多家公司在互动易回应涉及区块链的相关情况。东华软件（002065）称公司成立区块链技术研究院。宣亚国际（300612）表示目前在区块链领域有专门人员进行技术研究。汇金科技（300561）称在积极研究区块链技术等相关技术。三五互联（300051）称具备区块链相应的技术储备。新大陆（000997）称研发中心一直密切跟踪区块链等各类新兴技术，并保持相关技术、算法的研究。





②海特高新（002023）斥资2.97亿元对外投资设立四川旅投航空旅游有限责任公司，涉足航空旅游等领域。





③顾家家居（603816）拟斥资15亿元建软体家具及定制家居项目。





业绩预告：





*ST东数（002248）上修业绩预告，从预亏逾2亿修正至盈利。

安阳钢铁（600569）2017年净利预增1158%到1320%。

华新水泥（600801）年报预增300%-350%

东方电热（300217）年报预增75%-105%

万年青（000789）年报预增80%-120%。

武汉中商（000785）年报预增175倍-180倍，获拆迁补偿款4.4亿元。

节能风电（601016）预计2017年净利润同比增长112%左右。

柳钢股份（601003）业绩预增1148%到 1311%。









以下是明日复牌股和停牌股，供各位看揭粉参考：（最新整理，不一定完整，欢迎补充）





停牌：易见股份 游久游戏 南京医药 华鼎股份

复牌：凯恩股份 新开源 香江控股 *ST锐电





独家龙虎榜机构进出明细：





深科技(代码000021) 安信南昌胜利路3190万封板，国泰上海福山路3076万跟随

高升控股(代码000971)一家机构席位卖出2610万

上峰水泥(代码000672)三家机构席位卖出，中信上海淮海中路2118万接盘

万年青(代码000789西南杭州庆春东路4889万介入

科大讯飞(代码002230)中信上海牡丹江路2.4亿封板

远光软件(代码002063)东吴苏州西北街2144万封板

中科金财(代码002657)中信建投杭州庆春路3350万封板

安妮股份(代码002235)一家机构席位卖出5877万，光大佛山季华六路卖出3024万

神州泰岳(代码300002)两家机构席位介入

银之杰(代码300085)东方证券上海浦东新区银城中路1.26亿封板

赛摩电气(代码300466)华泰厦门厦禾路741万封板

科创信息(代码300730)银河绍兴1139万卖出

一品红(代码300723)财通温岭中华路2985万卖出