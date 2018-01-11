早上指数一跌，不过我看媒体上很多人还在评论，今天是10连阳还是“十面埋伏”。其实，此时此刻在扯这些，就是无脑了。市场之前连涨，但不让人赚钱，就是在逗人玩，所以钱没赚到，还很开心的去猜是10连阳，还是十面埋伏，可就是把做股票的根本给忘了。

炒股的根本

炒股票，无论是机构还是散户，攫取廉价筹码，在高位套现，这才是根本。炒股水平的高低，某种意义上，就是对这一目的的执行力有多强。就像现在，根本就不应该把目光放在那些，这几天连涨中一飞冲天的股票上，而是应该在海量蛰伏的股票里，有没有机构暗中参与其中，因为机构在这方面的执行力确实大大高于散户。当然大家也能一起借力打力，上手机→应用商店，下一个“博尔系统”的手机APP，自己来量化“机构库存”的变化，这点做好了，行情就算不练“九阳神功”，改练“九阴真经”，你照样能做的很好。

之所以这么说，大家看看下面的股票就清楚，其中橘色代表的就是机构库存，1月以来，确实有些股票涨幅不小，但涨幅涨幅很大的背后，实际之前很低的位置上，已经能量化出明显的机构库存增加，也正是因为低位机构已经积极的参与这只股票，导致了库存增加，才会在新年一开始，就猛烈的上攻。

而最近，谁都知道除了上证在“逗人玩”之外，多数的股票，基本就是横盘震荡。但相对低位的横盘中，机构行动是完全不同的，有的横盘中，“机构库存”消失，但有的却在不断增加。恐怕，接下来这些震荡股又得分道扬镳。要是大家手头股票也在震荡，那可以→ 点这里进“博尔系统” ，自己来量化清楚“机构库存”的变化，上面图里那两个上攻的股票，之前也是震荡了几天，但震荡中机构库存还在增加，所以表现要明显好过市场，而接下来大家手头的股票也是一样的。





横盘股的致命伤

而现在很多朋友手头股票的致命伤，并不是指数上涨，股票不涨。而是股票不涨的同时，机构库存还在下降，这是需要引起注意的，就怕演变为机构库存消失，一旦“机构库存”都消失了。股票都没人管了，那在当前的市场里，这样的股票结局会好吗？结果都不用我说了。