当前行情，我已经不敢再写“9连阳”了，怕朋友们看着这三个字吐。现在如果我骂这是“虚伪的连涨”，大家一起来说，估计1万字一篇的声讨文，能写3篇不重样的。但要是说这个市场在货真价实的送钱，恐怕没几个朋友能认同。但大家有没有发现，以前说散户羊群，现在机构是不是也是羊群？

机构的羊群

单个机构可以极端聪明、强大，但一堆机构在一起，照样群体负智商。钢铁、煤炭、白酒等等，都是之前炒过一波，现在又来第二轮，不新鲜、没变化，也极容易把握。如果大家对“极容易把握”有点疑惑，那可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己去量化一下机构库存，看着机构库存的变动，你等于看到了机构的动作，然后你就会发现，机构一旦羊群起来，也是想藏都藏不住。

机构现在老实

之所以这么说，大家可以最近这些涨的好的股票，低位没怎么涨的时候，机构库存早就持续出现，并且提升了。攻击的突然性，只表现在走势上，看库存没有任何突然性，可以说都是老老实实交代了。这点大家看看下面股票，直接就明白了。

而之所以，他们为什么不掩盖自己的行为，不暴露行踪。其实每一家都是这么想的，但家家都想隐藏，结果也是谁都藏不住。我这就放两个图少了，大家可以自己→ 点这里进“博尔系统”来量化 “机构库存”的变化，看的股票多了，你就更能确定，眼下机构扎堆的行情，看清机构库存，没得骗。

库存增加有好多

另外，今天很多股票下跌，实际前几天多数股票就已经涨不动了。但涨不动的背后，机构的态度也是不一样的，有的股票就是撤退，但有的股票反而机构库存还增加。这两类股，接下来的结果一定是不一样的。前车之鉴也已经明摆着了。

我想，既然眼下机构扎堆羊群，行动不骗人。那重点就该注意手头上机构库存不断增加的股票，而大家手头上哪几只股票是机构库存在不断增加的，也可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，→ 或者直接点这里进入 ，一量化也就清楚。最近机构库存的不断增加的股票，爆发上去的很多，不少一动就是几天就10%以上，手头上的这种股大家也确实该多注意。



