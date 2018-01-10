今天行情，个股大跌，不少朋友有点心慌，生怕别指数没事，自己的股票又跌回去。而我要说，只要“机构库存”不减，这行情放宽心，道理下面大家细细看。而“机构库存”大家可以→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己来量化。

突发型机构增量推动

下午行情跳水的时候，我问一个基金公司的朋友，人家很干脆的回答我，这几天就是“突发型机构增量推动”。问他原因，跟我说去年12月底，大量资金囤积于货币市场，甚至有些资金从股市里出来，坐等年底银根紧，赚取短期利率。但结果12月29日晚上央行短期降准，直接导致拆解利息跳水，这批巨资的如意算盘落空。但资金肯定不能闲着，所以1月4日通过各种渠道，到了各路机构投资者手里，然后再进入股市。这方面他们前几天感受特别明显。新年很多股票的行情，就是靠这种增量推动起来的，那朋友估计，入市资金的规模很可能达到了3000亿。

风口的股票

也正是因为资金强劲，集中行动猛烈，所以尽管今天绝大多数股票下跌。但因为眼下是突发式的机构增量推动，只要“机构库存”还增长，那下跌可以无视。就像下面图里的股票，下跌中代表机构库存的橘色还在增长，之后也是一点不坏。