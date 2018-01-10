3000亿资金都敢拼 咱怕什么(2018-01-10 17:22:53)
今天行情，个股大跌，不少朋友有点心慌，生怕别指数没事，自己的股票又跌回去。而我要说，只要“机构库存”不减，这行情放宽心，道理下面大家细细看。而“机构库存”大家可以→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己来量化。
突发型机构增量推动
下午行情跳水的时候，我问一个基金公司的朋友，人家很干脆的回答我，这几天就是“突发型机构增量推动”。问他原因，跟我说去年12月底，大量资金囤积于货币市场，甚至有些资金从股市里出来，坐等年底银根紧，赚取短期利率。但结果12月29日晚上央行短期降准，直接导致拆解利息跳水，这批巨资的如意算盘落空。但资金肯定不能闲着，所以1月4日通过各种渠道，到了各路机构投资者手里，然后再进入股市。这方面他们前几天感受特别明显。新年很多股票的行情，就是靠这种增量推动起来的，那朋友估计，入市资金的规模很可能达到了3000亿。
风口的股票
也正是因为资金强劲，集中行动猛烈，所以尽管今天绝大多数股票下跌。但因为眼下是突发式的机构增量推动，只要“机构库存”还增长，那下跌可以无视。就像下面图里的股票，下跌中代表机构库存的橘色还在增长，之后也是一点不坏。
现实的说，当前行情的话语权根本不在散户手上，做小散现在只能跟风。而既然眼下的这股风叫做“突发性机构增量推动”，那就是盯“机构库存”一路增加的股票。量化出来也不难的，大家J→点这里进“博尔系统”，自己量化机构库存用不了几分钟，只要看到“机构库存”在上升，
手头的这只股票就是在风口。
而相比之下，那些调整中机构库存不断减少直到消失的股票，做阶段顶下跌的可能就非常大。之前已经有好多股票是这么跌下来的。所以大家也别因为看到上面调整的股票涨上去，就觉得现在的个股调整没事，有没有“机构库存”的差距极大，绝不能一概而论的。自己量化清楚才最重要。
衍生阅读：
我当时直接把我用的博尔系统里，上证的机构库存数据发给那位基金公司的朋友看，对方咋舌了。因为12月29日机构库存刚刚出现，在他看来显然是先知先觉者提前一天进来了。而1月4日“机构库存”大增，与资金在货币市场短期赚高利息的算盘落空，集体找新方向有关。时间上绝对吻合。然后就是非常感兴趣的，问我在哪里可以用。而大家要看自己手头股票当前的“机构库存”变化，也可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP,或者直接从这点击进入也一样，然后也可以自己去量化的。