今天指数9连涨，但因为很多个股还是跌的，不免让不少朋友抱怨。但有点不可否认，新年至今，2500只股票上涨，占了大多数，不是没给机会，会做的确实能赚不少。我这几年研究量化的同时，也认识不少高手。上午就和一位有过沟通，他很有意思，说自己的炒股能力探底回升了。

回头是岸，战绩飙升

为什么说是探底回升，因为去年他吃了大亏，去年二八分化明显，有券商的人就和他说，看资金、看机构关键落后了，现在不做价值投资，日后就晚了。他想想也对，就尝试价值投资，结果是自己觉得低估的，就是不涨。而有些股票都透支业绩好几年了，却是疯涨。结果好股不敢买，敢买的都烂。结果2017年，成为他几十年炒股下来头一回指数上涨，他还亏损。所以2018年他觉得价值投资不适合他，还是改回了原来的投资思路，还是看资金、看机构。一下子战绩飙升。

问他为什么由坏变好，能差距这么大，那朋友的回答很简答，和我一样，看“机构库存”。“机构库存”这词，新看我博客的朋友可能觉得陌生，是我用的“博尔系统”发布的一种量化数据，大家自己也可以到应用商店，下好一个“博尔系统”的手机APP，就能在里面看到手头股票“机构库存”变化。

战绩飙升的原因

那朋友说，自己最近股票为什么做的好，就是因为他参与的股票都是早在12月的时候，“机构库存”已经提升非常明显的股票。哪怕那些股票在当时基本还是震荡不怎么涨。就像下面图里的股票那样，橘色的代表机构库存。

所以说，很多股票现在之所以表现好，不是因为现在进场的资金有多牛，而是上涨之前，机构已经提前做了准备个，参与其中，而现在是在摘胜利果实。而现在很多人抱怨行情涨起来，股票没涨，但就他看来，这里面必有很多有机构参与的股票，接下来的行情，涨的就是他们。并且他现在已经开始量化这种迹象了。而大家现在对行情看不清的，也可以→ 点这里进“博尔系统” ，来量化当前“机构库存”在什么股票上一直增加。那种股票都是表面瘟股，实际爆发力会很强的。

不涨的股也不坏

当时，我和那朋友还讨论了不少，涨了两三天就横盘的股票，确实有一部分是机构库存还在提升的品种，但也有不少是干脆“机构库存”消失的品种。机构库存消失，无论上涨，横盘的都很危险，因为这行情不能靠散户，下面那些都是反弹中机构库存消失的股票，反击显然短暂。

眼下这种机构市里，没机构投资者参与，看不到“机构库存”肯定是不行的。不少朋友问我股票，实际都可以自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，先去来量化清楚“机构库存”到底有还是没有。手头股票有戏没戏这样的问题，80%以上都不用问我，自己就会有一个靠谱的答案。有库存后面就有潜力，“机构库存”都没有了，机构都不干活了，哪还有什么潜力可言。







