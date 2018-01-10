行情8连涨之后，在和几个机构的朋友沟通，他们比之前要谨慎点了，尽量避免少犯错。两种错他们现在基本不犯，简单说就是“不带有色眼镜，不站食物链的最底层”。具体内容我也和大家说一下。同时，大家最好也上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己先去量化自己股票的交易，和机构投资者相比，我们起点上有差距，但交易上能弥补。

不带有色眼镜

基金的朋友跟我说，2018年，股票空间全面打开。茅台打开了蓝筹的空间。像360入主江南嘉杰，最高4400亿市值，140倍市盈率，哪怕今天跌停，但科技股的空间打开了。而随便哪个地方国企上市公司，混改预期一定存在。现在如果要涨，根本不缺动力更不缺理由。带有色眼镜看股票，反而会错过很多送上门的钱。

显然基金的朋友哪里纠结过押蓝筹还是押题材？一股海纳百川、来者不拒的气势。所以说眼下的问题，根本不是押蓝筹和题材的问题，这么去押宝，很容易押错。其实无论蓝筹、题材都有动力，关键哪些机构现在在操作什么股票。机构的增量进去了，推动股价，一点问题的都没有。而这点，大家可以看一下下面的股票。里面橘色代表“机构库存”，如果“机构库存”不断提升，显然是有增量在积极动作。

但如果机构库存是在下降的，甚至都降低到没有了。那即便行情6连涨，这样的股票也是没戏的。上面右边图里的股票就是这个状态，如果看不到机构库存，搞不好也会觉得横盘股会蓄势待发，还等着他涨呢。但这种等就是在浪费时间。这点大家→ 点这里进“博尔系统” ，然后自己来量化“机构库存”，能直观感受到，操作机构库存下降的股票是浪费了行情。当然，也希望大家手头股票都是机构库存提升的品种，只要机构库存量化出来是提升的，你就知道这回押宝压对了，一定会有好的回报。

别在食物链的最底层

除了押宝，人家基金的朋友还提醒我，最近这段时间，低位股也不能随便买。去年12月市场水平也算挺低了，但结果依旧还是净减持130多亿，1月这么涨上去，也不会少的。现在减持也是形成了一套出货的食物链。东们通过大宗交易折价卖给一些实力游资，因为不惊动二级市场，所以散户不注意，看到跌得多的股票总有人去抢反弹，但你再怎么抢也不可能有拿打折筹码的游资低。然后游资在二级市场里出货，神不知鬼不觉。

但这个市场里，各路资金之间也是泾渭分明的。如果游资在利用廉价的大宗交易筹码到二级市场赚差价，那一些实力机构是不会去参与接盘的。结果就是股票可能短期很热闹，但机构库存时消失的。这样的套路出现过很多次了。前车之鉴，看不到受骗也就认了，接下来大家→到应用商店，下好“博尔系统”的手机APP，→ 或者点这里直接进入 ，自己去量化机构库存之后，就不会再上这种当了。这种当一上，以为是买在低位，实际就是食物链的最底层，最后接棒被吃的那个。







