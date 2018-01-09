今天A股又酒驾了，600519趁茅台涨价之威，冲向800，已经有不少朋友说了，这波茅台能上800，指数就能站上3500。回想10月茅台过600元时，中金公司豪言845元，一批大V激辨茅台，现在来看很快就会是现实。

媒体、朋友们热议茅台，但说到底茅台上不上800关系真不大。但我问大家一个问题，倘若老天再给你一次机会，10年前的今天，让你满仓茅台，但你依旧不知道未来，请问你是否能满仓拿到现在？给大家3秒钟考虑，只要是摸着良心回答的，99%是拿不到现在。

好多股比茅台好

拿不住的原因很简单，天天涨还有机会拿住，但股票哪有天天涨的，时不时大跌、或者连跌都会出现，然后就被震出去了。此时此刻，潜力比茅台大，日后涨的比茅台多的股票多得是，关键是你怎么把它给拿住了，别被震出去，吓出去。这点，大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，只要去量化一下交易，以前涨10%就不淡定了，量化之后，涨30%都能稳稳的拿着。因为你很清楚，什么时候股票的调整是在震你，而什么时候，股票的调整是真做头出货了。

何惧机构震仓

之所以这么说，也是因为“机构震仓”的交易特征是能够量化的很清楚的。其实从动能、和机构库存两方面都观察一下，就能基本判定机构是否在震仓。比如震仓因为是机构行为，所以必然整个过程都是有“机构库存”存在的。而既然是震仓，必然有先杀跌制造恐慌，然后在回补的过程（回补是一定有的，否则就成出货了）。所以在动能上，必然显示为现有“做空主导”的绿色，之后再出现“空头回补”的蓝色。就像下面图里的股票那样，橘色代表的是机构库存。

就拿今天来说，指数上涨，但多数股票都在下跌，其实就算不跌，8连涨之后，难道还18连涨？28连涨？很快都会有回落的时候。只是面对回落，到底走不走？走了立马上涨，不走就一路跌回去，两种可能都有，但你能量化哪些是震仓？那这种调整根本不担心。这方面大家也一样可以→ 点这里进入“博尔系统” ，来量化调整背后有没有震仓的迹象。即便，这两天没调整，接下来两三天内也是必然要用上。把震仓看清楚才能次次抱住股票。前段时间已经有朋友看头震仓，抱了30%的收益，跟我说的时候，大概也就花了一个月都不到的时间。

消失质变

另外，震仓的股票要认清，做头的品种同样也要认清。做头的股票往往震荡之后“机构库存”是消失的。8连涨之后，这点必须紧盯不放，否则新年开个好头，但还会落个一场空。下面股票大家自己看一下就清楚。