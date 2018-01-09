早上又涨了，已经是惊人的8连涨了，速度上不比2017年的任何一段攻击来的差，依旧秉承2017年的“正确姿势”，银行、保险、钢铁、煤炭、白酒轮番攻击，连两桶油都助阵了，如果不是券商股有点烂泥扶不上墙，指数此刻就能攻击3450点。唯一的遗憾就是，剩下的“黑五类”在后面紧赶慢赶也赶不上。

不求跑的快，但求跑的远

但就算大家手头的股票眼下没赶上，一时也不要紧，面对眼下的行情，“不求跑的快，但求跑的远”。大家自己可以→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己来量化一下“机构库存”，哪些股票在这波行情上能跑的远点，很容易甄别出来。

之所以说容易，因为哪些跑不远的股票，几乎可以一眼就看清的。一个股票如果机构库存都是消失的，那绝对走不远。大家看下面的股票就清楚，橘色代表“机构库存”，没机构库存的时候，股价也能涨，并且也能涨的挺快，但走不远，几天就结束了。

这道理其实都不用我说，试想一个股票没有“机构库存”，就说明短期根本量化不出积极的机构行为，涨上去靠的就是短线资金的抄底投机，能整个三五天已经顶天了。大家面对8连涨的行情，要找能跑的远的股票，也可以先→ 点这里进“博尔系统” ，量化一下有没有机构库存，如果连机构库存都没有的，基本都跑不远的。

眼下谁能跑的远？

而真正能跑的远的股票，不但一定有机构库存，并且机构在积极的动作，比如说震仓动作就很典型。众所周知，震仓就是机构通过制造波动，洗去浮筹，然后自己可以轻装拉升。抓到了震仓，就算抓到了机构行为的牛鼻子。而拿系统量化震仓，只需符合两点便是，（1）机构震仓必有“机构库存”，说明这股票这段时间有机构在做。（2）动能上：一定先有绿色的做空主导，因为必须打压逼出了抛盘。然后，必有蓝色的空头回补出现，因为震仓目的不是出货，后面会买回来。

我最近看了很多股票，这所以这几天涨的飞快就是因为12月震仓很明显，可以说两周前的震仓，决定了现在的表现。所谓种瓜得瓜种豆得豆，种风者收获风暴。8连涨之后股票就算蛰伏，耐心再好，也该动手了。而如果之前有过震仓迹象的，眼下应该就是收获时节。大家自己→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，自己量化交易状态，震仓很容易发现，震仓震过了，就算现在走的慢，不怕他走不远。







