行情7连涨之后，距离3450的高点似乎就近在咫尺了。不少朋友跟我说，这是出乎意料的，原以为涨个5连阳最多了，后面继续震荡，绝没想到能天天涨上去。而既然走到这个位置，有没有机会这次就冲3500呢？可以说，从朋友们私信里的问题，就能看出个，对股票的态度正有了变化。

7连涨后的坐收渔利

而这种变化，在操作上的体现，就是敢于买股的人越来越多了。就比如说今天煤炭股因为兼并重组的消息出来大涨，就有朋友去买稀土、小金属。问其为何？跟我说，消息都是表面现象，本质就是之前都跌多了，现在被资金看中。煤炭赶不上，我赶稀土、有色也一定都会涨的。由于这样行动的人不少，所以这里特别说一下，之前大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，量化一下手头股票的“机构库存”，这是准备工作。因为7连涨之后的抄底，真做好了，30%以上的利润，也就一两周就能拿到，并且可能什么股票都不用换，坐着收钱。

抄底7连涨，并非都能涨

之所以这么说，大家只要看看今天上涨的钢铁、煤炭，上周上涨的房地产股，就能发现，可不是跌了多的钢铁、煤炭股这几天都涨起来了。真正涨起来的就是“机构库存”增加的股票。这方面，曾经就有一个券商的朋友跟我说过，他们做过统计，真正引起市场波动的，并非散户投机，而是机构博弈。散户充当的总是背黑锅、来接盘、受害者。股市食物链如此，我不想再细说的，但大家可以看下面的图片，橘色代表机构库存，加速之前，“机构库存”早就增加了。

显然，7连涨之后的抄底，不是不行，但靠的不是热情，而是预谋。有机构提前动作的股票，机构库存基本上都是在股价没涨之前已经增加了。大家自己→ 点这里进“博尔系统” ，自己去量化，“机构库存”的增减是非常清晰。短期牛起来的股票，机构库存都在显著的增加。

表面积极的假象

所以，大家现在看到很多股票从低位涨起，也不要产生所有低位股都会涨起来的错觉，否则一旦被坑，往往翻身机会都没有，就像下面几个股票，低位上涨一开始和上面的股票一样，但上涨背后“机构库存”是消失的。那这种上涨即便形似，但实质截然不同。结局也完全不同。

以前我们说指数先涨，后面个股总能上涨，原因就是当时股票不多，整个市场资金充足，能够都照顾到。但现在3600只股票的水平，就不可能全照顾到。所以现在有“机构库存”的股票，与没“机构库存”的股票差距就会很大，大家自己→上应用商店，下好博尔系统的手机APP，→ 或者直接点这里进入 ，去量化之后，量化有没有“机构库存”可以说是一目了然。尤其现在不像几年前股票没那么多的时候，“机构库存”消失的时间很短，而现在由于股票猛增，资金顾不过来，一消失几个月的比比皆是，这杀伤就是很大了。避开这样的股票，当前这种行情，做起来就容易的多。













