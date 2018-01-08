市场经过几个月的折腾，又回3400，实际在过去的几个月里，虽说很多人说股票难做，但我知道是有不少人赚了大钱。那些赢家怎么赚钱，我打算多和大家说说，看看人家思维和手段。

我心安处是家乡

而说之前大家可以先到手机应用商店，下一个 “博尔系统”的手机版APP，因为我要说一位赚大钱的懒人，他真的就是，天天量化一下，看到自己手头的股票做多主导，直接不看了，无论涨跌，只要做多随它去。也就是在出现获利回吐的时候，做一下处理，结果获利了得。而我问他的诀窍，他的回答还是那句 “我心安处是家乡”。

任何一个股票，上涨的时候，交易上主要就是做多或者获利回吐，做多主导就拿着，没有任何难度。获利回吐，会让很多人纠结，跑了万一明天继续做多，岂不是被洗掉了？不跑跌下来岂不是亏了？但人家在这事情上看的非常透彻，当时就跟我说了一句话“炒股输赢，只是个结果，而过程就是内心中不停的斗争，所以每个人都赚不了超出自己风险承受能力的钱”。

何时需要拔腿就跑？

如果你一分钱的亏损都不能承受，那只要看到获利回吐主导，立马就走，否则犹豫半天，真跌下去，心里承受不了，一定卖在最低的位置，回头看还不如刚获利回吐主导的时候直接就卖了（插一句，这是人家用很多钱买回来的经验，现在看文章的朋友，要是很怕自己的股票跌，现在就→ 点这里进量化系统去量化 。）

而如果你能承受很大的风险，比如仓位很轻不在乎，或者后面还有一大笔钱马上到位，那就可以等待，只要后面继续做多，还是一只好股。那朋友说就像他说他手头也有点银行股，昨天早上银行动了他很开心，但谁也不指望这行情银行股能翻番，所以接下来有回吐立刻就走，真要是银行股走大行情，也不是他能够想象的，想都不敢想的钱，自然他也不贪图赚。而去产能、国改板块，哪次真炒起来都是很猛的，这要是出现获利回吐，只要自己能承受的风险，一定扛住了。

最大的好处

那朋友还说，这几天天天涨，自己手也是痒的，特别是自己重仓的股票，这种时候他看到获利回吐就小卖一点，有回落的机会，就买回来，白送他差价，如果没回落直接上去了，剩下的依旧赚。他从来赚的就是自己心里能承受的钱。而量化对他来说，最大的价值就是能够看清什么时候做多，什么时候获利回吐，他就不会再做多的时候稀里糊涂的把股票卖了，在他看来，做多主导的时候把股票给卖了，那是送钱给别人，哪怕那天下跌都不卖。