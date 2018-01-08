周末的时候，刚说过，和一个营业部的老总聊，他跟我说股票都跑了，还说做股票要动能的卖出，懂得空仓，一直拿股票结果一定不好的。结果呢，别的途径打听到，那位是跟着一些机构一起做的，是出了，但后面又进了别的股票，这套路真的是很深。

结果因为写在博文里，那位估计也是经常看我博客，结果今天早上跟我来打了声招呼，估计也是觉得这么忽悠朋友有点不好意思。所以主动跟我说了他们做的一些股票。这里我是不能把在博客里把股票公开出来，否则就是我不上路了。不过现在机构做的一些股票，明显都有共性。这些特征，大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用来量化出来。

进仓股的特征

首先，这些股票前段时间时间都在震荡，但震荡中因为已经被机构盯上，所以震荡中，拿博尔系统去量化“机构库存”，这些股票的“机构库存”都在提升。而这点和多数股票不一样。多数股票前期的震荡中很少有持续增加“机构库存”的。大家看下面图里股票机构库存的变化就清楚。

而眼下市场上涨，大家手头股票有多大潜力，也可以→ 点这里进“博尔系统”来量化的 。随大流的股票，往往和上图右边的股票差不多，机构库存逐步处于消失状态，就算涨，也会随时随地回落。而真正有牛股潜力的股票，最近的机构库存就是在持续的增加，这样的股票，更有能量做持续的喷发。

拉升之前的准备

另外，那老总还和我说，他们的股票要做，拉升前的一两周里，一定会进行一次震仓的。洗掉一批浮筹，才能涨的更快。而震仓的状态，量化起来，有两个特征很好辨认。）机构震仓必有“机构库存”，说明这股票这段时间有机构在做。（2）动能上：一定先有绿色的做空主导，因为必须打压逼出了抛盘。然后，必有蓝色的空头回补出现，因为震仓目的不是出货，后面会买回来。

大家自己也可以→到应用商店，下好“博尔系统”的手机应用之后，除了量化自己的股票有没有橘色的机构库存，也可以量化有没有同时出现过，做空主导再空头回补主导，→ 或者点这里直接进系统也行 。一旦这种情况也同时出现，那就是震仓，现在这样的股票，就是机构们急着要做的品种，动起来都是大把大把的涨。







