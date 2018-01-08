行情6连涨之后，和不少朋友沟通是，发现很多朋友在考虑，接下来的宝押在哪里。有的继续喜欢蓝筹，有的打算赌行情的风格切换。当然更多的朋友手头股票没动，拿蓝筹的还是蓝筹，拿题材的依旧题材。要我说，后面蓝筹、题材都有机会，只要避开一些问题品种，机会都是大大的。

机构攻击，阻力很小

之所以这么说，大家其实看当前的市场，指数6连涨，直接向上窜，虽然本周个股涨幅多数都不大，但指数这么上涨，人气一定激活，下周的个股行情，一定比这周还要厉害。接下来只要机构肯做，远了不好说，就最近这几天，只要有动作，阻力是很小的。而这方面，大家最好也→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，去量化“机构库存”的增减。直接反应了机构的动作。

现在一只股票，只要机构的增量进去了，推动股价，一点问题的都没有。而这点，大家可以看一下下面的股票。里面橘色代表“机构库存”，如果“机构库存”不断提升，显然是有增量在积极动作。

但如果机构库存是在下降的，甚至都降低到没有了。那即便是前景很好的蓝筹股，最近也没戏，上面右边图里的股票就是这个状态，如果看不到机构库存，搞不好也会觉得横盘股会蓄势待发，还等着他涨呢。但这种等就是在浪费时间。这点大家→ 从这里进“博尔系统 ”，然后自己来量化“机构库存”，能直观感受到，操作机构库存下降的股票是浪费了行情。当然，也希望大家手头股票都是机构库存提升的品种，只要机构库存量化出来是提升的，你就知道这回押宝压对了，一定会有好的回报。

别给游资抬轿

而对于很多，前期一路调整的股票，这几天确实也有上涨，这里面很多反击确实货真价实，但也有不少是滥竽充数。最直观的判断，就是反击中有没有机构库存，反击中机构库存是没有的，那这种反击往往就是短命的。机构投资者不愿意参与的反弹，没有一个能持续很多天的。下面的股票大家看一看一下，都是橘色的机构库存早就消失了，所以反弹之后，各种一碰就跌。

这个市场里，各路资金之间也是泾渭分明的。游资如果在抄底攻击，往往其他实力机构不回去参与接盘。结果就是股票可能短期很热闹，但机构库存时消失的。这种情况最近几个月在很多股票上不断的出现，接下来大家→到应用商店，下好“博尔系统”的手机APP，→ 或者直接点这里进入 ，自己去量化机构库存之后，就不会再上这种当了。这种当一上，以为是买在低位，实际就是给游资去抬轿了。







