周末，继续还得研究接下来的行情。新年伊始市场连涨，激发人气是肯定的。下周正是展开攻击的股票，肯定要比现在多。而如果要给攻击的类型分类，量化一下，一般可以分为强攻型、狙击型、防反型，偷袭型。大家自己手头的股票，以上四种，沾上一种，下周表现就可能大大超越市场。

偏向下周大偷袭

而就当前的市场局面上说，下周“偷袭型”的股票应该更多。这也是和一些就朋友沟通过中了解到的，现在他们就是和一些短线客比耐心，自己其实在买，但就是压着股价，等你觉得这股票走的太烂，骂操盘的废物，换别人做早上去了，失去耐心的时候，他开始动手了。这种时候，大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己就可以通过量化“机构库存”的变化，来观察机构的动作。只要积极的机构行为在不断累加，一片涨幅微弱的股票里，就会突然蹦出强力上涨，这就是偷袭了。

如果去量化偷袭之前的准备，就是涨幅不大，甚至不涨，但代表“机构库存”的橘色却在逐步增加。机构不断在加码的股票，处于现在这种行情里，即便一时不涨，也不会拖很久的。下面都是偷袭上涨的状态，大家一看就明白。

当时有个朋友做了个形象的比方，说偷袭型的股票就像偷袭珍珠港一样，，早已准备磨刀霍霍，但选择的战术依旧还是偷袭，一旦成功，就是决定性胜利。在行情涨的欢时，偷袭型也就一般，但在行情开始磨蹭了，那偷袭股的优势可就体现出来了。别人跌，你涨，主动权一下子就有了，心情好就更不用说了。所以这点大家可以→ 点这里进“博尔系统” ，自己去量化“机构库存”的变化，尤其是那些涨的慢，不起眼的股票，机构库存如果不断增加，那下周很有机会出现偷袭式上涨。

切莫浪费行情

但还要注意的是，大家此时也别凭感觉，觉得某某股票不涨，就一定是机构可以压盘，只等偷袭。如果连机构库存都没有。是完全谈不上偷袭的，反倒是可能酿成很多悲剧。当前行情，如果没有机构带队，就算有人有钱买上去，只要行情稍有不对，立马多杀多，极可能在破位。这种情况也是出现过很多次了。

虽然到了新一年，但有些事情依然不会因为上涨而改变。目前3600只股票，哪怕指数直窜，但一起涨是依旧是没机会的。涨得慢，不涨的股票，很多真就是长时间不会涨。而根子上的原因就是股票太多，机构资金没顾得上它。而这也是要去仔细量化一下股票“机构库存”的变化，上应用商店下个“博尔系统”的APP就可以量化，或者→ 从这里点击进去也行 ，如果“机构库存”没有，那最近显然是没什么机构行为的，大好行情，持仓、加仓当然要远离这种股票，否则就把行情给浪费了。



