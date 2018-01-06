昨天和一个券商营业部老总聊天，聊到股票的时候，那位老总说，刚把股票给卖了，问他这么好的行情为什么把股票给卖了，结果人家回我，说赚了一点钱也就卖了，炒股要学会轻仓、空仓，天天手头满仓股票，一定不赚钱的。

人情冷暖套路自知

当时听听也觉得没什么，挺正常，但后来通过别的关系了解到，那位营业部的老总是跟着游资在做，确实把几个股票给卖了，但后面他又跟着买进去了。当时就感觉这人情冷暖。还说是不错的朋友，合着操作动作只说一半，跑掉说了，买什么不肯说。我这里写出来，也不怕那位老总看到，真的是不至于。就算告诉我换了股票，又有什么问题？只能说，投资市场，人情冷暖，还能信谁。恐怕也就只能信爹妈了。大家也别信我，我所讲的，大家也看道理、看数据。这样的市场，人家套路深，自己如果没点套路，就只能钻人的套了。

兵分两路，不套不丢

这几天我的套路就是“兵分两路、不套不丢”。具体大家先上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，接下来怎么不套，量化一下交易，解决起来能容易很多。大家如果现在去量化，一定能看到六连阳的背后，主导交易的力量已经发生了变化，之前是红色的做多主导，但周四开始，就是获利回吐主导黄颜色，周五也是获利回吐主导。而获利回吐主导，往往会造成股价的震荡，周四的盘中波动就明显比之前几天都大，而周五也是涨跌各半。尤其是连续的获利回吐主导，你手头股票，一天、两天获利回吐，你还能无视，但三天、四天的持续获利回吐主导，就算股价再涨，也得留个神。

上面图里的股票就是连续的获利回吐主导，如果只看走势，和右边连续做多主导的股票区别不大，但就是因为是连续的获利回吐，之后的股价震荡非常厉害，而不是持续做多主导的股票那么顺顺利利的上涨。当然，这道理也是简单，连续不断的获利回吐主导交易，后面股价不震荡，反倒是比较难的。大家自己手头的股票，眼下是在被做多主导，还是在被获利回吐主导，可以→ 点这里进量化系统 ，自己去量化一下，非常快的。要想不被套，首先就得看清“获利回吐主导”，在获利回吐的时候不进去，就不会被套。重仓的最好还要在出来点，哪怕出来100股，都是个态度。

震仓不丢机会

另外就是，只要你能看的清眼下机构的震仓，接下来机会一定也不会丢。谁都知道，连续阳线不会一直持续，2015年牛市里，连续阳线不回调的上涨，都没有几回，不要说现在了。眼下市场获利回吐之后，必然有一大批股票出现震荡，这种震荡，有些就是反弹结束之后撤退了。而另一些，就是机构在通过震荡进行震仓。以便于洗掉一些浮筹，再拉升时，可以轻松不少。而如何来量化震荡，只需符合两点。（1）机构震仓必有“机构库存”，说明这股票这段时间有机构在做。（2）动能上：一定先有绿色的做空主导，因为必须打压逼出了抛盘。然后，必有蓝色的空头回补出现，因为震仓目的不是出货，后面会买回来。

可以说，12月市场震荡的时候，一批震仓股票已经跑赢了市场，而接下来一旦一大批震荡的股票里，必然也有非常多的股票是震仓，这就是下周的事情。而这种时候也很好大家去观察、捕捉。这点大家可以自己→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，→ 或者直接点击这里即进入 ，自己来量化有没有“机构震仓”的迹象，如果“机构震仓”的迹象被量化出来了，那就算手头股票确实震荡起来了，也不用担心什么，波段上涨的预期不变。并且只要现在震荡，往往震仓之后，还有一波更大的涨。







