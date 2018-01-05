对于新年伊始行情的变化，有句忠告，也是查理.芒格的名言：“没有永恒的获利办法，一些赚钱的法门在它已经不能产生利润时，更多的人却还相信，这些办法能够给他们带来财富。”眼下，无论是“风格切换”，还是“强者恒强”，都不能轻信。在股票超过3600只的市场里，此类思维，会引入歧途，错的找不到北。

时间差的骗局

大家可以先上一下手机应用商店，下一个 博尔系统 的手机版应用，然后去量化一下当前股票的“机构库存”变化。因为现在市场里的机构投资者，正在利用时间差，在频繁的制造假象，贸然押宝，风险极大，所以，还是以机构库存在不断上升的股票作为重点目标，才能做好当前的行情。

上述这些，都是大量前车之鉴的总结。每每1月开头，都是机构投资者换股票最勤快的时候，因为12月31日的仓位会在报表里暴露出来，所以他们一定会换的。很多你看到2017年四季度新进的仓位，实际现在已经在出了。等到3月份大家看到年报，还认为机构新进这个股票，这就看反了。因此在这几天连涨之后，现在就要注意哪些股票的“机构库存”要开始消失了。一旦看到股票的机构库存消失，后面股价的变数是极大的。

当然，反过来也是一样的，12月31日之前，很多机构为了掩人耳目，不暴露自己，对于一些打算做一整年的股票，反而会减掉一些仓位，但现在这些股是要加仓的，过两个月出年报的时候，或许你看到的是机构减仓，或者根本没有重要的机构股东，但那只反映了12月31日，是早已准备好的障眼法。大家可以自己→ 点这里进“博尔系统” 后，多量化一些股票的“机构库存”变化。现在如果看到“机构库存”在持续增加，这样的股票要好好注意。

“风格切换”也有真伪

这两天，大家应该也能看到，市场上各种热点都都动作，雄安有起、房地产又动，连区块链也来了。个人感觉就是机构换仓，风格切换。但能不能笑到最后，真不好说，至少目前有很多涨起来的股，我量化不出“机构库存”，处于“机构库存”消失的状态。没“机构库存”或许也能涨，但没法持续，涨几天就会歇菜，就像下面的股票那样。

这点相信大家也很好理解，“机构库存”捕捉了积极的机构行为，“机构库存”消失的股票，涨起来也是游资、散户抄底搏一把的行为，很难持续的。换而言之，相信大家手头股票，现在多数也在上涨，但最好都去量化一下，→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP就能量化， 或者直接点这里进入也一样 ，手头股票肯定有“机构库存”提升的，也会有“机构库存”消失的，但提升的就能高看一眼，而“机构库存”消失的，最好也就是短炒，不能长做。



