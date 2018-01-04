行情5连涨，但大涨的股票不多，于是很多人伸长脖子盼自己的股票涨。但有个问题是绕不开的，手头股票涨的动力是什么？是手头股票业绩暴增了，还是某个机构脑子抽了，拼命的买这个股票？下面讲讲我的所见所闻，大家不但会有答案，还能清楚接下来股票怎么样算好，怎么样就不好了。

号集几百亿，机构也自救

之前新年第一天行情上涨的时候，和两个机构朋友沟通，说到这波行情，他们就说，这次上涨别小瞧，不是一两天的上涨。他们已经纠集了好几个同行，绝对不下几百亿资金，打算在这波行情里进行自救。当时我也诧异，今年蓝筹行情这么好，还需要自救？结果人家说，只要是实力强一点的机构，资金都是配置的，蓝筹可以超配，但也不可能不买其他股票。而其他股票显然都套住了，能救的，自然需要尝试一下。

所谓言者无心，听者有意，那两个朋友都是在一个很有实力的机构里上班，他们说的代表了不少机构资金的看法。显然，这次上涨做旧有的股票，为自救而生。于是之前有机构动作的有机会，没机构动作的机会渺茫。至于这点如何判断，大家可以→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，然后去量化最近的“机构库存”变化。有“机构库存”和没“机构库存”，或许现在差别不大，但不出一两周，就是天差地别。

营救，不当好人

但具体的营救方法，我听下来，发现他们显然不是做好人。他们12月就已经开始动作，当时一开始尝试小涨吃货，结果根本吃不到货。于是他们干脆就往下砸盘，然后下面一笔笔的接单挂着。有的股票确实有抛盘跟着一起跑出来。他们能吃到货，当然也有死猪不怕开水烫的，根本没人出来，他们也接不到货。而现在在做的，就是他们下面吃到货的股票，那些根本吃不到货的，就先放一边再说。拿他们自己的话来说，反正蓝筹上全年的盈利都出来了，剩下的能救就救，救不了的，不做也无所谓，日后当砸盘的筹码用。

而他们这么一说，我发现，在我用的博尔系统上，可以把这一系列的动作给量化出来。比如他们有仓位在这个股票里面，就显示为存在“机构库存”。然后砸盘的动作必然导致股价被做空主导而下跌，动能上显示为绿色。再之后挂单买回来，量化出来就是空头回吐主导（蓝色）。一旦一个股票呈现出这种变化，这就是机构自救前的准备。而大家→ 点这里进“博尔系统”也一样可以量化 。

经常看我文章的朋友，肯定会想，这不就是机构震仓的特征吗？对，就是机构震仓，这也说明了，很多股就是机构在救他们自己，而不是救别人，没人下车它就不涨。因此，很多朋友伸长脖子等上涨，但能否等得到，前提是这个股票最近有没有“震仓”的量化迹象。这点→到应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，→ 或者直接点这里进系统也是可以的 。，自己能量化清楚。并且震仓之后股票，走出独立行情不是难事，毕竟一开始的普涨，幅度不会大的。而个股自由发挥一旦开始，都是普涨时期的几倍。



