市场三连涨，早上收到一封私信，很有意思，那朋友说他自己在2018年新年0点的时候许愿，一个愿望是股市能涨起来，第二个是自己能赚一笔，不要像17年那样，赚了指数亏了钱。结果行情3天开门红，第一个愿望成真。但自己手头的股票涨的不多，现在还在等待，不知道能不能等来希望中的上涨和收益。

不知道现在看我文章的朋友，是不是也在充满希望的等待。反正当时我是给他看了两个震荡的股票，都是12月份在横盘震荡，但一个12月末已经加速上涨，而另一个还苦哈哈的磨蹭到现在。并且我让他先到应用商店里，找一下“博尔系统”的手机应用，下好装好之后去看这两个股票的区别，主要的区别就在量化出来的“机构行为”上，当区别看明白了，他在眼下赚一波大钱，机会就是很大的。

对于大家也是一样的，给那朋友看的两个股票，就是下面这两个，大家也可以看看，区别在哪里。首先就是12月同样的震荡中，一个震荡中出现了橘色的“机构库存”，一个在震荡中，“机构库存”反而消失了。“机构库存”的出现，代表当时肯定存在着积极的机构行为，并且被量化到了。而机构行为消失，则恰恰相反。

现在行情持续上涨，这是有利因素，但股票太多，不可能全炒起来，这是硬伤。而没机构动作的股票，如何能炒起来？就像当前，市场连续上涨，但真正能涨的比指数快的股票真不多。当然我们知道这里面一定有一批股票，后面会越长越快。但显然这样的股票必然是机构动作所致，因此现在去看看有没有“机构库存”增加，也是非常有必要的。大家也可以→ 点这里进“博尔系统” ，自己量化清楚“机构库存”的变化。目前我自己目测下来，机构库存增加的股票，就这3天，涨幅直奔10%的真的好多，搞不好再过几天就20%涨好了。

并且，还要和大家说的事，那朋友我让他去量化看股票的“机构库存”之后，他大概一小时之后就发回我两个股票，说一个震荡不好，一个震荡有戏，就是下面那两个股票。显然他已经明白了。





当前行情，尽管指数连涨3天，但实际三天涨幅超过3%的股票不过800家左右。不到股票总数的1/4，真正一把行情上去，绝对不会只有800多家，后面还会有，只是一批机构参与的股票尚未发力，但“机构库存”一定是有的。如果连机构库存都没有，涨上去就极难。不过既然那朋友能找到好股票，相信大家也一样能找到。→上手机应用商店，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，量化之后，这种问题应该都能迎刃而解。至少现在动作比较大的股票，我看个个都是机构库存总体提升的股票。



