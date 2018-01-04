行情两天大涨，指数空间已经打开，后面就是看个股唱戏。虽然各家的戏唱的不一样。但大家做股票，现在目标一定要明确，就是做能唱出波段大戏的个股。也只有这种有波段机会的股票，才能在春节前，一举扭转之前市值上的、或者时间上的损失。

上面这点，不单单是我的判断，可以说是我和不少业内资深人士的共识。现在不必小打小闹了。现在对策就两条，处于波段展开的股不离场；要波段攻击的股票，早参与。做到这两天我想每个人多有自己的方法，我是用量化交易的办法来实施的。大家也可以→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己来量化一下手头的股票，有没有一涨就是百分之几十的波段潜力，这是可以通过量化来把握的。

大方向不错

一涨就百分之几十，朋友们别把我当神仙。赚30%、40%，靠的不是指点江山，而是每一天大方向都不出错，一两周之后，效果就出来了。实际有些股票实际当前就是出于一个波段展开的过程中。而这样的股票，交易上的特征就是做多主导的红色，有着明显的优势，并且伴随着不少获利回吐主导（黄颜色）。下面的股票就是这种交易状态。

每每看到这样的交易状态，就是在告诉我，这个股票做多之后纵然有获利回吐出现，依然会有更多的做多力量进去鲸吞获利盘，再把股价推的更高。这种交易状态之下，就算有下跌，也不用理睬，很多人在牛股上赚不到钱，就是因为一波动就跑了，实际这种红黄交替持续的交易状态，“不出局”是最佳对策。而大家自己手头的股票，是不是处于波段攻击中的阶段，就自己→ 点这里进“博尔系统” ，再去量化一下当前的交易状态，只要红黄交替，就一直持有，30%、40%的收益就是这么捂出来的。等什么时候不再是红黄交易主导了，再离场也不迟。

预判波段攻击

至于什么是要开始波段攻击的股票。就眼下这种行情，指数空间已经打开，各路机构不会视而不见。因此，如果之前机构已经有过震仓动作，那眼下大概率是洗盘完毕，发动波段攻击。也正是由于这个原因，最近有过机构震仓迹象的股票，很多已经明显走强与市场了。

对“机构震仓”这一量化迹象的判定标准：1） 机构震仓必有“机构库存”，说明这股票这段时间有积极的“机构行为”。2） 机构震仓必有一段时间做空主导（绿色），造成股价下跌，抛盘涌出。3） 机构震仓必有空头回补主导（蓝色），因为震仓目的不是出货，所以买回来是必然的。 符合以上三条，就是机构震仓迹象。下面的股票都是最近有“机构震仓”的股票，这几天表现强于市场很多。

另外，现在股票毕竟很多，12月市场震荡的时候，机构借机震仓也很多，以至于现在震仓股发动波段上涨，都有先有后。不过这也正好让大家去观察、捕捉。这点大家可以自己→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，→ 或者直接点击这里进博尔系统 ，自己来量化有没有“机构震仓”的迹象，如果“机构震仓”的迹象被量化出来了，那就算眼下走的慢点，波段拉升预期不变。



