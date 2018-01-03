今天，留言、私信爆棚，显然是大涨两天，人气又来了。问的就两个问题，“市场涨了我们的股票怎么办？”“还想买点股票，怎么办”。确实这两个问题，就是最近行情操作的首要问题。

拿住只有一个标准

先说第一个问题，涨了我的股票怎么办，其实非常好解决，大家可以→上一下应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己去量化一下交易上的动能状态，不管是之前震荡现在突破上涨，还是之前下跌现在反弹。只要交易上是做多主导特别多，优势很大，那就别出局。

下面的股票，大家看一下就明白。红色代表做多主导，绿色代表做空主导，如果一个股票做空主导很多，做多主导很少，那基本很难涨上去。而一个股票上涨中红色的做多主导很多，别管他怎么走，持有就是了。