抱股票就一个标准 认准节前大赚(2018-01-03 18:00:25)
今天，留言、私信爆棚，显然是大涨两天，人气又来了。问的就两个问题，“市场涨了我们的股票怎么办？”“还想买点股票，怎么办”。确实这两个问题，就是最近行情操作的首要问题。
拿住只有一个标准
先说第一个问题，涨了我的股票怎么办，其实非常好解决，大家可以→上一下应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己去量化一下交易上的动能状态，不管是之前震荡现在突破上涨，还是之前下跌现在反弹。只要交易上是做多主导特别多，优势很大，那就别出局。
下面的股票，大家看一下就明白。红色代表做多主导，绿色代表做空主导，如果一个股票做空主导很多，做多主导很少，那基本很难涨上去。而一个股票上涨中红色的做多主导很多，别管他怎么走，持有就是了。
股市一直不缺机会，上次7、8月的时候涨的很好，9月份依旧有很多股票上涨，但没赚到什么钱的人很多，不是没买到好股，拿不住，稍微一波动，就跑了。但实际那时候做多优势，根本不用跑的。这次也一样，不是所有的上涨都能持有，但做多主导优势的上涨，持有基本都是对的。这点大家自己→点这里进“博尔系统”，再去量化交易上，最近做多主导有多少，该不该持有，一目了然。而现在行情涨20%、30%，买对股票，估计一两周就实现了，今天很多股票就是这么涨的，大家这种时候别参与不到。
打有把握的胜仗
至于买什么样股票，千人千法，我的原则只做自己能把握的。茅台这样涨到700多的，虽然强，但我没把握。一些一路下跌，突然一个涨停上去的，我也不是神仙，这种底也抄不到。眼下这种行情，能把握的就是机构震仓的股票。因为震仓本身就是机构为了上涨所作的准备，能看到震仓，就知道最近机构前期正在洗浮筹，好准备轻装拉升。
对于机构震仓，最近也是一直提及，简单来说，就是三个“有”，首先有机构库存，没机构库存，散户、游资把机构都洗出去了，那也不叫震仓了，博尔系统里，橘色的代表“机构库存”。然后一定有“做空主导”的绿色，说抛盘都出来，不管谁的抛盘，反正肯定有不坚定分子被裹挟其中。第三就是必有“空头回补主导”的蓝色，因为这是震仓，出货，机构抛压之后还会买回来的，有这三点就是震仓。之前有过震仓，现在涨的好的很多，接下来也一样，震仓不绝，行情不止。
真正现在涨不起来，慢的要死的，往往不是震仓股，而是连机构库存都没有的股票，现在这种行情，虽然说涨的猛，但毕竟股票真多，面面俱到的照顾开来，市场整体没这么多资金。所以首选还是有“机构库存”的股票，然后有震仓迹象就更好。具体有没有，大家自己→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，→或者直接点这里进入自己来量化。目前指数空间已经打开，现在有库存、之前有震仓的股票，随时都会有一波猛攻。