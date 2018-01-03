2018年，开门好大一红包，早有又涨过30点，搞不好到下午又涨40多点。问问不少业内的朋友怎么这两天涨的那么欢，应该不止是因为央行临时降准的消息刺激。结果人家业内的朋友就说，国人的习惯和老外还不一样。我们结账，一部分按照阳历的年底来结账，但还有很多是根据农历的年底结账的。那在结账之前，那些机构也想多赚点，今年2月15日春节，现在还有1个半月，足够那些自己做了，今天这个红包可能超大，不过时间抓抓紧，赶早不赶晚。

早抢到，早受益

而抓紧时间、赶早不赶晚也是我想跟各位朋友说的。因为谁都不知道这个新年大红包派发到什么时候，早抢到，早获益。当然也有朋友说这两天收到的红包不大，因为手头股票涨的慢。但这并不代表接下来手头股票就没有加速的机会。这方面大家可以先→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己先去量化一下股票的“机构库存”。大涨时候，只要就盯机构库存的增加只要库存在不断增加，涨的慢只可能是一时的障眼法。

下面图里橘色的就代表“机构库存”，左边的股票横盘上涨途中有两次震荡，并且都还是往下走的。但机构库存却是在不断提升个。而“机构库存”的增加，本身就是有积极的机构行为参与其中。这样的股票现在很容易涨了又涨。

但同样要注意的就是上涨途中，机构库存在不断减小，这也很常见，但却不是一件好事情，大家仔细想想，股价上涨背后，机构库存反而减小，积极的机构行为不断减少，显然是隐患越来越大。而大家手头股票接下来上涨，别后交易状态怎么班花，可以→ 点这里进“博尔系统 ”，再去量化清楚当前库存是什么状态，只要还在不断的提升。哪怕现在慢点都没事，因为潜力仍在，说动就动。然后涨上去之后也得注意机构库存的变化，不断减弱就不好了。

双保险更好

另外，除了量化库存，还可以从动能的视角，再去量化。涨上去的背后如果机构库存越来越多，往往股票的交易状态，也是做多主导的力量占据绝对优势，这种状态下，就是持有股票。而机构库存下降的时候，往往也开始出现获利回吐主导。显然，是有机构获利回吐，导致了“机构库存”数据的下降。