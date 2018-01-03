今天上涨40点，绝对不算小了。晚上再和朋友们一聊，是有的喜，有的急。有些朋友手头股票今天表现的非常好，所以特别开心，还憧憬着自己的股票出一波大波段的上涨。而急的朋友，主要是手头股票今天基本没怎么动，自然看着指数这么涨，手头股票还是涨的很慢，心里着急。

我看那些股票没涨朋友，心里特别急，就和他们说，今天别看涨了40点，但一半以上的股票涨幅在0.7%之下，涨的慢是普遍现象，并不意味着你手头的股票落后了。并且还建议他们→上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己来量化。主要量化两个方面，一个是股票整体的动能，另一个是“机构库存”。手头股票涨的慢，是不是机构刻意在压盘，跟这两项密切相关。

一震、一磨，做盘常用

实际，眼下市场博弈的非常厉害。谁都看到今天是临时降准在刺激，所以短期不走总是看一看。而你不跑，机构的一个重要对策就是震仓。2017年底的时候已经不断在震仓，吓走胆小的资金。然后今天市场他们，他们刻意压价，在磨死一批心急的。但之后震仓毕竟是为了拉升。一旦准备到位，波段上涨是会出现的。所以只要能量化清楚震仓，就不怕机构震仓、磨人。而震仓这个机构常见的交易行为，量化交易之后体现的出来的就是三个“有”。

首先有“机构库存”，说明这段时间里，机构在里面有积极的行为，否则连机构积极的行动都没有个，就谈不上震仓了。然后交易上之前必有做空主导（绿色），因为不造成大举做空的样子，也没人会逃跑。三是做空主导之后必须有空头回补主导，这说明砸盘之后有人主动再把股票给买回来，并且买回来的规模也非常大。具体的表现，就像下面图里的股票那样。

而这几点联系在一起，活生生就是展现了一幅“机构震仓”的交易画面。并且如果股价需要不断上涨，就必然有越来越多的获利盘出现，消化这些获利盘，最常见的做法就是不停的震仓。而拿博尔系统去量化，就是不停的出现震仓迹象，叫做震仓不绝，行情不止。而对于大家自己手头的股票，上涨背后有没有“机构震仓”的迹象，也可以→ 点这里进“博尔系统”去量化 ，量化清楚之后，到底之前的震荡是不是震仓，能很容易判断出来。而一旦之前是震仓，眼下就算涨的慢，但你依旧可以在上涨的速度、幅度高看一眼。

没人愿托千斤闸

而对于今天手里股票涨的不错的朋友，肯定是要庆祝一下，确实有机会是大反击的开始。但还得先去量化一下，目前“机构库存”有没有。如果连“机构库存”都没有，那就要重新考虑这只股票的前途了。因为突发消息造成的大涨，必然造成滚滚抛盘。而一个股票最近这段时间，“机构库存”完全量化不出来，那就意味着，最近没有积极的机构行为，那么之前机构没动作，股价涨上去之后面对滚滚的抛盘，哪个机构会傻呵呵的去托千斤闸？所以大家可以看看那些没“机构库存”的股票，或许也会有上涨甚至长阳，但短命的很。





总的来说，今天市场表现的不错，所以手头股票涨的慢的朋友，可以去量化有没有“机构震仓”的迹象。因为机构震仓之后，哪怕它震仓压价，前途依然光明。这方面就自己→到应用商店，下好“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，震仓状态的判定，拿博尔系统去量化是很清楚的。而手头股票涨的很好的，也最好去量化一下，因为不是大涨背后一定是积极的机构行为导致的，但机构不出力，偶尔一天涨还成，连续上涨靠游资、散户肯定不行。



