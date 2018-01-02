今天上涨40点，绝对不算小了。以至于不少朋友问，横盘了快一个月，来这么一根长阳，这次是不是要突上去了？但也有朋友问，今天的上涨就是受央行临时降准的刺激，所以会不会是一日游？

而我面对这个行情，就盯住一点——上涨的持续能力。很显然，即便现在涨40点，一半以上的股票涨幅在0.7%之下，如果没有持续的上涨能力，涨个1%根本于事无补。而如何去评判自己的股票接下来上涨的持续能力。大家倒是可以→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己来量化。主要量化两个方面，一个是股票整体的动能，另一个是“机构库存”。股票上涨要有持续能力，跟这两项密切相关。

有震仓一身轻松

为什么这么说，其实看看这次上涨的性质就很清楚。总体上说，今天的上涨就是临时降准刺激的。但只要是突发刺激造成的上涨，一旦刺激一过，必然引发滚滚抛盘。到时候能否扛住，谁都不好说。但如果最近这只股票，最近刚刚震仓洗盘洗过，那涨上去短期抛盘肯定就少很多，毕竟刚洗过盘，涨起来负担会小很多。而震仓这个机构常见的交易行为，量化交易之后体现的出来的就是三个“有”。

首先有“机构库存”，说明这段时间里，机构在里面有积极的行为，否则连机构积极的行动都没有个，就谈不上震仓了。然后交易上之前必有做空主导（绿色），因为不造成大举做空的样子，也没人会逃跑。三是做空主导之后必须有空头回补主导，这说明砸盘之后有人主动再把股票给买回来，并且买回来的规模也非常大。具体的表现，就像下面图里的股票那样。

而这几点联系在一起，活生生就是展现了一幅“机构震仓”的交易画面。并且如果股价需要不断上涨，就必然有越来越多的获利盘出现，消化这些获利盘，最常见的做法就是不停的震仓。而拿博尔系统去量化，就是不停的出现震仓迹象，叫做震仓不绝，行情不止。而对于大家自己手头的股票，上涨背后有没有“机构震仓”的迹象，也可以→ 直接点这里进量化系统 ，量化清楚之后，到底之前的震荡是不是震仓，能很容易判断出来。而一旦是震仓后的上涨，速度、幅度都能高看一眼的。

没人愿托千斤闸

但如果连“机构库存”都没有，那就要重新考虑这只股票的前途了。就像上面说的那样，突发消息造成的大涨，必然造成滚滚抛盘。如果一个股票最近这段时间，“机构库存”完全量化不出来，那就意味着，最近没有积极的机构行为，那么之前机构没动作，股价涨上去之后抛盘出现，哪个机构会傻呵呵的去托千斤闸？所以大家可以看看那些没“机构库存”的股票，或许也会有上涨甚至长阳，但短命的很。

就今天这种涨幅，自己手头股票上涨并不稀奇，关键还是上涨能否持续，涨起来是否轻松。这点上，大家很快都会面临突发上涨后的抛盘考验。最好就是刚有过“机构震仓”迹象。因为机构震仓之后，往往抛盘是最轻的。这方面就自己到应用商店，下好“博尔系统”的手机APP，或者→ 直接点这里进量化系统 ，震仓状态的判定，拿博尔系统去量化是很清楚的。最怕的就是压根没有机构库存，那这种行情里，机构不出力，靠游资、散户肯定不行。



