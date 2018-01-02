早上市场大涨，临时降准刺激的。这种突发消息，恰恰是观察股票的良机。有些股票是过客，有些股票有预谋，而还有些股票，可能就是因为今天的表现，让你值得关注他一整年。

仓促上阵还是早有预谋

之所以这么说，就是因为像这种央行临时降准的事情，多数人是无从预期的，所以就算涨，也是仓促上阵。而另外也有一些股票，本身就打算做，有个消息顺便结题发挥，但你说里面的资金提前知道央行的动作，这可能性也极小。但如果真有先知先觉的资金参与其中，连这种消息点都能事先知道，那这里面的机构是什么级别的？恐怕这股票全年都值得注意。而哪些股票高度疑似，有这种强力机构参与？大家上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，量化一下“机构库存”，就能看到。

一日游的根节

比如有些股票仓促上阵，之前根本没什么机构打算做，只是因为一个突发消息而上涨，那这种上涨是量化不出有什么“机构库存”的。而没有“机构库存”说明最近一段时间里，根本没有什么积极的机构行为，那这种仓促上涨，往往就是短命的，涨个一两天结束了。坑人的机会很大。

上面两个股票，最近一段时间里，代表机构库存的橘色已经完全消失了，以至于虽然某两天股价涨的还不错，但很快就从哪来回哪去。大家自己也可以→点 这里直接进入量化系统 ，之后自己去多量化一些股票。如果机构库存都没有，那这种上涨就该小心，就算喜欢这个股票，也先等等。如果手头有，还涨的挺快，那短期了结。等下跌后做差价的机会都是很大的。

值得关注一整年

而前面说过的那些能预先得知消息的机构，都是提前就参与进去了，这算得上是预谋。而预谋股票的那“博尔系统”去量化，机构库存就是在不断的递增。哪怕股价之前是在震荡、没上涨。但这种递增，还是能量化的非常清楚。

不能说，机构库存递增的股票，个个对央行的动作先知先觉。但在连续横盘震荡的市场里，能这么做的资金确实不多。万一确实是一个实力强大的机构呢？那这只股票，2018年一整年都值得关注。而眼下多数股票再涨，大家手头股票估计也是翻红的，但翻红的背后，机构库存处于什么状态？是有还是没有？这些问题大家可以自己上应用商店，→下个“博尔系统”的手机APP之后量化清楚，→ 从这里直接进入也一样 ，只不是一个值得好好去做的股票，一眼就看清了。









