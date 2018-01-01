新的一年到来，元旦说说之前参加的一个量化高峰论坛。论坛里面不少从华尔街归来的，搞量化研究的人对2018年的A股都说了自己的观点。当时我的总结就是，2017年，为啥老外在A股里赚钱了，倒不是说人家智商比我们高，而是人家比我们经验足。很多我们头一回经历的事情，人家已经有十几次经验。

有一个历史经验

拿纳入MSCI来说，几乎所有国家，都难逃一波上涨。少则四五成，多则一两倍。但涉及的个股，绝非普涨，而是一轮轮的强者恒强，以及大量平庸股被去泡沫。2017年的A股也同样如此。而对于接下来的2018年，那些海归的虽然各有招法，不过有一位做了高度的概括，就是“捞股票、搭便车”。其中捞股票是大资金机构做的事情，而资金量比较小的，更适合去“搭便车”。当时我参加的时候，也顺带看了一下我用的博尔系统，按照“捞股票、搭便车”的策略去事实，也确实不错。大家也可以自己→上应用商店，下好一个“博尔系统”手机APP，然后自己去量化的“机构库存”，“捞股票”也好、“搭便车”也好，量化之后，我们也能实施。下面我具体说。

大钱捞股票

之所以说“捞股票”是有实力的机构可以做的。因为“捞股票”是需要在下跌中不断去买。承接恐慌抛盘容易拿到廉价筹码，但如果自己没实力，抄底反而会被巨大的抛盘所裹挟，套在里面。而我拿博尔系统来量化，一旦实力机构参与其中，结果就是机构库存在下跌中都会增加，之后的反击也是迅猛。

相比之下，如果下跌中连机构库存都没有，这样的下跌，很可能企稳反击就变得遥遥无期，或者反击也是昙花一现，最终堕入平庸，又去创新低。这方面的，大家可以→ 点这里进“博尔系统”去量化 ，量化清楚“机构库存”之后，走势上相同的下跌和反击，就能分辨清楚，哪个是有机构投资者强力介入的，进而知道拿个股票会给自己带来超额收益。

小钱搭便车

而对于资金量比较小的投资者，最佳策略还是搭便车。就是实力机构已经参与，“机构库存”已经明显，然后在机构震仓的时候参与进去。因为是震仓，肯定位置相对就低，后面还有震仓完成后的波段拉升，抓住了效率也高。而如果拿博尔系统来量化震仓，也很清楚，符合三点，就是震仓了。

量化机构震仓的震仓的三点是：首先有“机构库存”，下面图里橘色的便是，否则连机构库存都没有，还谈什么机构震仓。然后必然有“做空主导”的杀跌动作，图里绿色的就是做空主导，不实实在在的做空，让人看到抛盘如雨，下不到人的。最后肯定还有“空头回补”主导的低吸动作，否则杀下去不捡回来，那是出货，不是震仓了