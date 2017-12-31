新年马上到来，总结当前形势很有必要。其实指数表现不算差，但很多人都没赚钱。所以12月头上的时候就已经有人研究，到底钱给谁赚去了？然后结论就是给外资赚去了，外资买的股票都涨的非常好，但仔细分析一下，你就能得到更有价值的结论。

行情本质

表面上看，今年外资持股比例前10的股票，今年涨幅平均都超过40%，这成绩确实好。但大家不要忘记，今年是加入MSCI的第一年，所有机构都知道新增外资必须买股票，而买的一定是符合他们口味的股票，而股市的热点一定是跟着增量资金跑的。属于是所有资金朝着外资高持股比例的股票聚拢，形成了连锁反应。所以今年行情从本质上说，就是“机构增量推动市”，机构增量出现在哪里，哪里就起行情，而这点至今没有改变。接下来乃至到明年，抓住机构增量的动向，就牵住了整个行情的牛鼻子。

而机构的增量体现在哪里，大家完全可以→到应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，然后通过系统量化“机构库存”数据的变化，来发现机构增量。判断起来也很简单，机构库存提升，必然是机构资金的增量参与其中了，不然“机构库存”不会提升的。

库存提升的威力

这种机构库存提升的威力，它能让茅台再创新高，最近无论是天然气，还是区块链的上涨，也都是因为最近这些板块里，“机构库存”有明显的提升。包括大家手头股票，更是不要因短期指数涨，而自己的股票不涨而灰心。其实现在很多下跌的股票，机构库存反而是在提升的，这种提升，走势上因为下跌，所以非常隐蔽，但你能量化出来，就清楚现在的这种下跌，实际背后的机构并没有看跌，反而很积极的在买。

而机构有这种积极的行为，最终的回报一定是股价翻身向上，毕竟机构也是投资者，在这个市场上就是让股票涨起来，然后好让自己获利。大家自己股票本周如果下跌，也一样可以→ 点这里进“博尔系统” ，再去量化“机构库存”的变化，量化之后，很可能有惊喜的，因为最近出现机构库存的股票实际是在增多的，而后面的表现，上面图里的股票就是榜样。

无声打击

另外要提醒大家的是，其实当前市场是在做无声的打击，多数人遭遇前段时间的下跌时，往往是心存希望等反弹，所以心气还在，但最近市场反弹股票依旧瘟鸡，那就真泄气了。恰恰就是这种时候，要有火眼金睛，看清哪些走势疲软，确实是因为根本没有机构库存，机构无作为导致的走弱，而哪些是机构借着下跌不断要货。下面那几个，就是反弹中没有机构库存的股票，结果就是创新低去了。