明天开始元旦放假，再说涨涨跌跌的事情，我自己都不高兴。所以讲讲前几天时间参与一个“量化投资高峰论坛”是了解到的一些情况。这次论坛里，我有认识了不少朋友，券商、基金的都有，对于后市，指数他们不但担忧，但找股票，恐怕更难了。蓝筹挖掘殆尽，剩下就要挖整合、购并了，而2018年，购并就是高潮，超额收益就在这些股里面。

题材的高潮

之所以这么说，就是因为我国经济发展了30年之后，产业整合、市场垄断开始出现，企业为保持自己的盈利能力，几十年竞争下来，开始倾向于携手合作了。也正是因为那些投资机构，看清了这个形势，大力加码细分行业的里占优极大市场份额的股票，茅台、格力、老板电器等等的大涨，都是这一投资逻辑的结果。而在当白马被挖掘殆尽时，这个逻辑进一步衍生，必然是整合、购并。

抓取提前的反应

似乎上面一段和量化投资没关系，但炒整合、炒购并，我们根本不是内幕知情者，几乎困难到没法做。但通过量化交易行为，可以抓取到高度疑似机构行为的交易，一些具有题材的股票里面，即便只有朦胧的消息，但这种“机构行为”密集的出现了，多半就是有戏了。而这方面，我用的博尔系统的机构库存功能，也是按照这种原理来捕捉“机构行为”的。而结果就是，一个不起眼的震荡股票，如果突然现在机构库存出现了，爆发的机会大大增加。下面橘色代表的就是机构库存。大家上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己也能去量化。

当然大家，也不要看到图里这几只股票，“机构库存”出现，股价就大涨。就都去抢“机构库存”出现的股票。机构进场，他自己也未必包赚不赔，但有机构库存的，肯定比没机构库存的股票更有机会上涨。并且，因为市场里没有不透风的墙，导致有“机构库存”的股票，出现购并、整合等利好消息的可能，也肯定比没有库存的股票来的高，这→ 点大家点这里直接进系统，自己量化，十分清楚的 。

远离衰股

眼下这种时候，看清机构行为的重要性，怎么提高都不过分，至少大家如果看清某个股票在折腾中没有机构库存，那无论怎么百般引诱，你不进场，多半就是对的。绝大多数股票，在眼下的震荡中，如果缺乏“机构库存”，就是涨不上去，并且创新低的机会很大。

上图里的股票，无论是震荡还是反弹，走势上，无论哪次上涨，都看上去很积极。但真买进去了，多半都吃药，没“机构库存”，量化不出积极的机构行为，就是涨不上去。实际眼下这种股票真的很多，单看走势，真假难辨，但有没有机构在里面积极动作，结果是天差地别的。这点大家→上应用商店，下好一个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点击这里进入 ，自己来量化有没有“机构库存”，是一目了然的。其实我在和很多朋友交流的过程中都发现，他们今年亏损，并不是因为成功率低，其实有赚有赔都差不多，但亏就亏在，明明一个连机构都不动作的股，却一直死拿不放，结果造成大亏，结果赚3次赔1次，而就那一次赔，就把3次赚的钱都贴进去还不够。而看清了机构库存，这种大赔的衰股，不会碰上了。







