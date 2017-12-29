2017年最后一个交易日，别看行情一会涨，一会跌，折腾的厉害。但是我和不少证券营业部的朋友沟通，都说很明显，中小散户交易的比例最近一段时间是大幅的下降。不过那些朋友也觉得很有意思，因为成交量可没有明显的减少，那最近是谁在干活？

打鸟抓鸡

我想上面这个问题，大家肯定已经都有答案了。几个券商里资历很老的朋友也说，眼下这种时候，就是机构博弈的市场。而机构之间对着干，往往做的就是“打鸟抓鸡”的行情。什么是打鸟，什么是抓鸡，大家可以先到应用商店，下好一个“博尔系统”的手机应用，然后再去把股票的“机构库存”给量化出来。“打鸟、抓鸡”就会容易很多。

枪打出头鸟

所谓“打鸟”，就是枪打出头鸟，大家可以看看跌幅榜上的股票，这两天排名靠前的股，都是前段时间连续涨上去的股票。但上涨背后，“机构库存”的变化，不同的股票，有着明显不同。如果“机构库存”还能不断增加，那继续涨了又涨，但碰上机构库存在上涨中下降。那涨高了，就成了出头鸟而被打。

这道理也是很简单，一边上涨，一边“机构库存”下降，显然也是不正常的事情，一两天也就算了，如果是持续明显的出现这种情况，肯定要引起警觉。而大家自己手头的股票，这几天如果也有上涨，这个问题同样要注意。可以→ 点这里进入“博尔系统 ”，再去量化清楚。上涨中，“机构库存”减少了，或者消失了，甭管背后是什么理由，不被当成出头鸟枪打，才是最重要的。

低位抓公鸡

而所谓“抓鸡”，鸡是在地上跑的，就好比跌下来的股票，如果被机构看中，参与其中，必然会导致“机构库存”的提升，哪怕此时就在下跌也一样。

不过这里也要提醒，不是所有下跌都会被机构看中。当前3600只股票，纵然所有机构都加在一起，都不可能照顾的面面俱到。大家自己量化好自己的股票的“机构库存”数据，上应用商店下载也行， 自己→点这里直接进系统也行 ，一旦发现现在是没有“机构库存”。那就算折腾的再怎么像个底，也不要轻信。因为太多缺乏“机构库存”的股票，折腾个几回，结果还是破位。













