昨晚上复盘，越看眼下这种一天涨、一天跌的行情，越觉得接下来肯定有戏，并且这种好戏搞不好会超出大家想象。很有可能大家会对自己关心的股票，说出“万万没有想到，它会这么么猛！”

牛逼股票的交易局面

为什么这么说，因为现在我发现，最近三周震荡的时候，好多股票出现了“动能充足、机构当道”的交易局面，而这种交易局面的出现，往往是股票走牛的开端。而大家手头股票动能是否充足，机构是否当道，可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己来量化清楚。具体的状态下面我会仔细讲。大家手头一旦股票符合这两个条件，就算不涨，也会随时来个爆发。

动能充足

首先，动能充足讲的就是这个股票，量化出来是做多做多主导的红色很多，做空主导的绿色很少，中间会有黄颜色的获利回吐主导，但获利回吐之后继续做多，显然就是动能非常积极的表现。这样的状态，哪怕走势只是震荡，也是动能活跃的，比做空主导特别多的震荡，要好很多很多。

上面的图，大家看，简直可以说是就是一个天上，一个地下。但区别就在于主导交易的动能是不一样的，大家手头震荡的股票，是做多主导特别多，还是做空主导优势，可以说都有可能，自己→从 这里进“博尔系统”的手机应用 ，自己去量化清楚，动能充足的先拿好。

机构当道

另外，做多主导是对这只股票所有交易的量化，而其中最重要的，肯定是机构投资者的交易力量，当有积极的机构行为，那就是好上加好，量化表现出来的，就是有“机构库存”。大家看下面图里橘色的就是。好股票现在就是“动能充足，机构当道”。

当然，上涨的股票，如果没机构库存，等于上涨少了原动力，仅仅是一批短期投机资金的赌博行为，这行情能持续向上还没问题，稍微一调整，就可能来个大跌把很多涨幅都吐掉了。碰谁都不喜欢遇到这种股票，但偏偏现在这样的品种真的是很多的。自己看中的，想做的股票，确实需要去量化一下，→ 点这里可以直接进入 ，如果不是“动能充足，机构当道”那就先等等。碰上“动能充足，机构当道”的就别错过。







