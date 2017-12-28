行情又是进20点的上涨，碰巧又是马上到年底，所以今天收盘之后，就有很多朋友私信里问我年底的这两天，是不是行情会送红包出来？

此前蓄谋，当前爆发

对此，我的回答是，或许现在确实在送红包，但显然，眼下拉升或者明天、新年伊始拉升的股票，绝不是资金因为新年就冲动了。而是前期已经做了一定的准备。因此，大家年末、新年头上要拿到这个大红包，可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己量化一下“机构库存”的变化。机构如果在这只股票里有蓄谋，机构库存一定是提升的。

就像下面的股票，里面橘色代表“机构库存”，不管是和市场一样的窄幅震荡，还是一会涨，一会跌的宽幅度震荡，接下来出现明显上涨的股票，基本都是“机构库存”不断增加的股票。这道理非常明显，震荡中要涨上去，没机构投资者带队是不成的。而“机构库存”越来越多，显然是最近持续有积极的机构行为。

而这种震荡中，机构库存不断增加，回头看，就是当时有预谋，在准备。那么，接下来有大动作的股票，此时此刻，应该已经能够看到明显的机构库存出现、机构库存增加的迹象了。这方面可以→ 点这里进“博尔系统” ，自己就可以量化“机构库存”，机构库存提升的股票，不少已经20%、30%的反击上去了，后面还会前赴后继，这恐怕是新年前后最快拿到红包的股票。

有没有准备，天差地别

但如果量化出来连机构库存都没有，真的谈不上提前准备了。而没有准备的上涨，即便涨了不少，但也会说跌就跌，说破位就破位，这道理也很好理解，没有机构做主心骨，发起的上涨，都是游资、散户搏短期的盈利，结果赚钱的永远是极少数，剩下的就是被各种套牢。

所以现在既不用去乐观预期后面会如何大涨，也不用担忧后面是不是明天又来个30点下跌，继续震荡。实际现在的市场，就是一批又一批的股票，在机构投资者做好准备后，走出局部的反击，虽然是局部的，但也是足够猛烈的。因此，无论后面是怎么震荡，只要这种状态不发生改变，那有机构库存的股票和没机构库存的股票，就会有天渊之别。大家手头的股票，无论涨跌，我都不能保证一定有“机构库存”，或者一定没有“机构库存”，这点只有大家自己上应用商店，下好“博尔系统”的手机APP，→ 或者直接点这里进入 ，再自己量化之后，才会有答案。所以许多朋友问我某某股有没有机构在里面动作，还是需要自己去量化，这方面肯定是求人不如求己的。







